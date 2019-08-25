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Лето задержится. Погода в Гомеле на неделе

26.08.2019 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последняя неделя августа в Гомеле будет теплой и без осадков, обещает pogoda.by.


Фото: @vs_soulart, instagram.com

В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +26°С.

Во вторник будет ясно. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.

В среду будет до 24 градусов, в четверг-пятницу — до 23 °C, а следующие выходные снова обещают быть жаркими…

Лето, не уходи!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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