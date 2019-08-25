Лето задержится. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя августа в Гомеле будет теплой и без осадков, обещает pogoda.by.



Фото: @vs_soulart, instagram.com

В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +26°С.

Во вторник будет ясно. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.

В среду будет до 24 градусов, в четверг-пятницу — до 23 °C, а следующие выходные снова обещают быть жаркими…

Лето, не уходи!

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