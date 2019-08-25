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Лето задержится. Погода в Гомеле на неделе
26.08.2019 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя августа в Гомеле будет теплой и без осадков,
В понедельник ожидается небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +26°С.
Во вторник будет ясно. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.
В среду будет до 24 градусов, в четверг-пятницу — до 23 °C, а следующие выходные снова обещают быть жаркими…
Лето, не уходи!
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