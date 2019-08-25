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Не прогноз, а подарок! Погода в Витебске на неделе
26.08.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под самый конец лето решило подарить нам отличную погоду. Всю неделю в Витебске будет ясно, тепло и без осадков,
В понедельник, 26 августа, днем — до +24°С.
Во вторник, 27 августа, до 25 градусов тепла.
В среду, 28 августа, станет немного прохладнее: ночью до +13°С, а днем до +21°С. Без осадков.
В четверг, 29 августа, дневная температура понизится до +17…19°C. Будет облачно, но без дождя.
В пятницу, 30 августа, потеплеет до +21°C. Солнечный, отличный день перед выходными.
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Под самый конец лето решило смилостивиться и подарить нам отличную погоду. Всю неделю будет ясно, тепло и без осадков.
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