Не прогноз, а подарок! Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Под самый конец лето решило подарить нам отличную погоду. Всю неделю в Витебске будет ясно, тепло и без осадков, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 26 августа, днем — до +24°С.

Во вторник, 27 августа, до 25 градусов тепла.

В среду, 28 августа, станет немного прохладнее: ночью до +13°С, а днем до +21°С. Без осадков.

В четверг, 29 августа, дневная температура понизится до +17…19°C. Будет облачно, но без дождя.

В пятницу, 30 августа, потеплеет до +21°C. Солнечный, отличный день перед выходными.

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