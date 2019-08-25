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Оздоровительный центр «Свитанак» принимает республиканский турслет (будет дополнено)

26.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Оздоровительный центр «Свитанак» принимает республиканский турслет (будет дополнено)

ДРОЦ «Свитанак» принимает туристический слет сотрудников детских реабилитационно-оздоровительных центров страны.

Слет проходит уже в 14-раз. В нынешнем знаковом для нашего государства году он посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Эта тема стала заглавной на церемонии открытия турслета, которая состоялась сегодня на берегу Погостского водохранилища, где и расположен «Свитанак».

В турслете принимает участие девять команд. Сразу после открытия их ждали первые испытания. Они поучаствовали в шуточной эстафете, которая сразу показала, что командам вовсе не до шуток, и каждая из них нацелена побеждать. Стоит отметить, что туристический слет сотрудников оздоровительных центров — это не только встреча друзей, но и серьезное соревнование.

Вечером состоится один из самых красочных творческих конкурсов — представление команд. Горячим обещает быть завтра — основной соревновательный день. Туристическая полоса, соревнования на воде, скалодроме — далеко не все интересное, что подготовили для участников организаторы.

Предлагаем фоторепортаж с первого дня турслета (будет дополнено).

Фото Людмилы РЕБКОВЕЦ.

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