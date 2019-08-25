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«Возле ГЭС будем нести "корабль" на руках». Витебские реконструкторы поплыли на ладье в Полоцк

26.08.2019 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кто шел в воскресенье днем через мост имени Блохина, наблюдал за любопытной картиной на пляже: купальщики собрались вокруг большой деревянной ладьи, а потом она поплыла по Двине. Что здесь происходило, узнал «Витебский курьер».


Пробный заплыв самодельной ладьи устроил витебский клуб исторической реконструкции «Нагльфар». В понедельник, 26 августа, ребята собираются плыть на своем «корабле» до Полоцка.

Ладья сделана по историческим канонам IX—X веков из сосны, ели и ясеня, руль у нее из дуба. Она управляется рулевым веслом, выдерживает 10 человек и рассчитана на тонну веса. Построили судно примерно за 2 года несколько энтузиастов из клуба «Нагльфар». Но в целом от идеи до ее воплощения в жизнь реконструкторам понадобилось целых 17 лет!




Ладью назвали «Ома»: по-скандинавски это значит «бабушка». Есть у плавсредства и номер: пусть себе это и историческое судно, но зарегистрировать его пришлось, как и любое другое.

От Витебска до Полоцка на ладье поплывут 6 человек — по реке путь составит около 150 километров. Добраться планируют примерно за 5 дней, к началу фестиваля «На пути из варяг в греки».

Как рассказал Артем Лещина, хирдман «Нагльфара», он же капитан корабля, тяжелее всего команде будет тянуть ладью по земле возле Витебской гидроэлектростанции:

— Обычно такой путь занимает где-то 2−3 дня. Но так как у нас будет препятствие на пути, это может занять неделю. Поэтому мы выходим в понедельник, а к пятнице, началу фестиваля, уже должны быть в Полоцке. Под Бешенковичами стоит понтонный мост, его надо будет форсировать: пройти около либо под ним. А вот с гидроэлектростанцией сложнее: там ладью придется нести где-то километр. Но мы надеемся на помощь наших друзей из Полоцка.





— Сколько же весит ладья?

— Мы тянули ее от Кировского моста до берега возле моста имени Блохина. Это небольшое расстояние. Но вначале нам показалось, что ладья весит килограммов сто. Потом — килограммов двести. Через минут 15 — килограммов триста…

Пробный спуск ладьи на воду произвел фурор на пляже. Как и полагается, перед сплавом, борта «корабля» обмыли шампанским.

В воскресенье реконструкторы планировали добраться по Двине до парка Мазурино.

 
Теги: Витебск
 
 
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Кто шел в воскресенье днем через мост имени Блохина, наблюдал за любопытной картиной на пляже: купальщики собрались вокруг большой деревянной ладьи, а потом она...
 
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