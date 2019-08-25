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Солнечно и тепло. Погода в Гродно в последнюю неделю лета

26.08.2019 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Удивительно, но новая рабочая неделя в Гродно практически полностью будет солнечной. Дожди обещают только в выходные. Правда, в четверг будет сплошная облачность и сильный ветер, сообщает pogoda.by.


Фото:@zilikovichlena, instagram.com

В понедельник будет тепло и солнечно. Воздух днем прогреется до +24°С.

Во вторник — ясно и без осадков. Температура воздуха днем — +25°С.

В среду — такая же погода. Столбик термометра днем поднимется до 26 градусов тепла.

В четверг будет пасмурно и сильный ветер — порывами до 10 м/c.Температура воздуха днем — +25°С.

В пятницу снова будет солнечно. Температура воздуха днем — +27°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новая рабочая неделя в Гродно будет солнечной. Дожди обещают только в выходные.
 
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