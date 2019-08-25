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Милиция прокомментировала случай с гродненцем, которому ампутировали часть ноги

26.08.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция рассказала о мужчине, который сейчас находится в реанимации в Гродно, ему ампутировали часть ноги. По словам сестры, он получил травмы после конфликта с сотрудниками ОМОНа на автомобильном фестивале. В милиции говорят, что на мероприятии в тот момент, когда мужчину задержали за нарушение общественного порядка, ОМОНа еще не было, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: личный архив / svaboda.org

По версии милиции дело обстояло так. Мужчина на фестивале находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Сначала он был доставлен дежурным нарядом в палатку для разбирательства, в 18.00 — в Гродненский РОВД, затем — в медвытрезвитель.

Сотрудники ОМОНа к доставлению мужчины в отдел милиции отношения не имели, так как в это время находились в месте дислокации. Первые сотрудники ОМОН прибыли на автофестиваль к началу концерта в 19.30.

После составления административного протокола за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (зафиксировано 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе) мужчина был направлен в медвытрезвитель. Там его осмотрел врач и каких-либо телесных повреждений не выявил. Молодой человек на здоровье не жаловался, двигался активно, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Утром мужчина был выписан из учреждения.

В этот же день он пришел в медвытрезвитель для оплаты услуг.

Никаких заявлений и жалоб ни со стороны мужчины, ни его родственников, в органы внутренних дел не поступало.

В дальнейшем сотрудники управления по Гродненской области ГУСБ МВД поговорили с Денисом Лукьяновым. Он пояснил, что сотрудниками милиции к нему насилия не применялось, а травмы, с которыми оказался в больнице, он получил по собственной неосторожности спустя 11 дней после автофестиваля.

Напомним, сестра Дениса рассказала журналистам, что ее брат попал в больницу после после конфликта с милицией на автомобильном фестивале. У него серьезная травма ноги, он находится в реанимации уже несколько дней. Его сестра рассказала, что ОМОН «отрабатывал удары» на мужчине.

Инцидент произошел 20 июля. 36-летний Денис вместе с другом и его девушкой были на фестивале SunDay. Мужчину задержал ОМОН, из-за алкогольного опьянения его решили доставить в РОВД.

«По дороге в РОВД машину остановили около леса. Дениса вывели из машины и отвели немного вглубь, за деревья. А там внезапно началась карусель: один за другим омоновцы начали отрабатывать свои приемы, при этом еще радовались и хвалились друг перед другом, мол, смотри, как я могу! Продолжалось это несколько десятков минут. То, что избивали профессионалы, четко понятно, ведь не осталось ни одного заметного синяка или гематомы», — приводит «Еўрарадыё» слова Дарьи, двоюродной сестры Дениса.

После Денис вышел на работу. У него сильно болели ноги, но каких-то видимых повреждений не было. Поэтому, рассказывает Дарья, он решил подождать, пока боль пройдет сама, и не стал заявлять об избиении. Через три дня на ягодицах начали появляться гематомы. Мужчина решил, что и это пройдет, и просто отлеживался дома. Однако через несколько дней он обратился к врачам за помощью. По словам сестры, за две недели в больнице мужчине провели шесть операций и ампутировали часть левой ягодицы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Милиция рассказала о мужчине, который сейчас находится в реанимации в Гродно и которому ампутировали часть ноги. По словам сестры он получил травмы после...
 
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