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Последний летний аккорд. Какой будет погода на неделе

26.08.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солнечную комфортную летнюю погоду подарит нам на этой неделе теплый антициклон Корина, температура сейчас на 2−5°С превышает климатическую норму. Циклоны, источники плохой погоды, пока далеко от нашей страны, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник, 27 августа, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11 +16°С, местами +8 +10°С, максимальная днем +23 +29°С.

В среду, 28 августа, небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу, максимальная днем +20 +27°С, по юго-западу +28 +30°С.

В четверг, 29 августа, переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5 +12°С, по западу до +16°С; максимальная днем +20 +27°С, по юго-западу страны до +29°С.

В пятницу и предстоящие выходные атмосферное давление понизится, влияние антициклона начнет ослабевать. Появится больше облачности. Местами, преимущественно по западной половине республики, возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер южный умеренный. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8 +15°С, в западных районах до +17°С, максимальная днем от +20+22°С по северо-востоку до +28+30°С по юго-западу страны.

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Солнечную комфортную летнюю погоду подарит нам на этой неделе теплый антициклон Корина, температура сейчас на 2−5°С превышает климатическую норму.
 
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