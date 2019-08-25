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Быховщину посетили участники образовательного семинара по Могилевской области

26.08.2019 — Новости Общества | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Быховщину посетили участники образовательного семинара по Могилевской областиГостеприимная Быховщина стала одним из пунктов назначения в программе двухдневного образовательного семинара по Могилевской области.

Организатор – Национальное агентство по туризму – целью мероприятия ставило показ историко-культурных достопримечательностей, промышленных предприятий, готовых к сотрудничеству с туристическими компаниями.

Посетив Осиповичскую ГЭС, стеклозавод Елизово, пивной завод «Бобруйский бровар», участники семинара прибыли в наш город. На площади Октябрьской гостей приветствовал заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов. Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Роман Галынский провел увлекательную экскурсию по Замку Сапег и синагоге, рассказав удивительные факты об этих исторических объектах.

Не менее вдохновляющим стало посещение Барколабовского Свято-Вознесенского женского монастыря. Его настоятельница игумения Ангелина рассказала об истории святого места, чудесах, происходящих здесь, и предложила войти в храм, чтобы прикоснуться к легендарной святыне — Барколабовской иконе Божьей Матери.

Участники семинара благодарили за радушный прием, оказанный им на быховской земле, отметив, что поражены не только достопримечательностями, но и чистотой нашего города.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Гостеприимная Быховщина стала одним из пунктов назначения в программе двухдневного образовательного семинара по Могилевской области. Организатор –...
 
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