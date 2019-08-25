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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

26.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Солнечную комфортную летнюю погоду продолжает нам дарить теплый антициклон «Корина». Температурный фон на 2-5 градусов превышает климатическую норму для последних чисел августа. Не изменится ситуация в атмосфере и большую часть текущей недели. Циклоны — источники плохой погоды — далеко от нашей территории, и на погоду по-прежнему будет влиять антициклон», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 27 августа, ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется слабый, переменных направлений. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля, местами — плюс 8-10 градусов. Днем будет 23-29 градусов тепла.

В среду, 28 августа, ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по северо-востоку до 16 градусов выше нуля по юго-западу. Днем будет 20-27 градусов тепла, по юго-западу — плюс 28-30 градусов.

В четверг, 29 августа, ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, по западу — до плюс 16 градусов. Днем будет 20-27 градусов тепла, по юго-западу страны — до плюс 29 градусов.

В пятницу и на предстоящие выходные, 30-31 августа и 1 сентября, атмосферное давление понизится и влияние антициклона начнет понемногу ослабевать. Появится больше облачности. Местами, преимущественно по западной части страны, возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируется южный умеренный. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, в западных районах — до плюс 17 градусов. Днем будет от 20-22 градусов тепла по северо-востоку до плюс 28-30 градусов по юго-западу страны.-0-

БЕЛТА

 
 
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Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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