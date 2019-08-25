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В 17-й раз в г. Чернигов прошла Международная спартакиада между лесоводами

26.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В 17-й раз в г. Чернигов прошла Международная спартакиада между лесоводами

В 17-й раз в г. Чернигов (Украина) прошла Международная спартакиада между лесоводами Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения и Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Соревнования проходили на лыжной базе Черниговской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

В состав сборной команды Гомельской области вошли и представители Буда-Кошелевского опытного лесхоза – лесники Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества: Леонид Афанасенко, Сергей Бычковский и Виктор Шайнов.

Наши бессменные участники и в этот раз не подвели: Виктор Шайнов подтвердил звание лучшего в метании топора, его коллегам не было равных в распиловке бревна.
Спартакиада, как всегда, прошла в теплой, дружеской обстановке. К слову, состав команд из года в год остается практически неизменным, поэтому белорусские и украинские участники за годы соревнований успели подружиться. И неважно, кто одержал победу, главное – друзья снова встретились.

Марина КРАСНИК
Фото из архива лесхоза

 
 
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В 17-й раз в г. Чернигов (Украина) прошла Международная спартакиада между лесоводами Гомельского государственного производственного...
 
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