В 17-й раз в г. Чернигов прошла Международная спартакиада между лесоводами

Источник материала: Газета Авангард





В 17-й раз в г. Чернигов (Украина) прошла Международная спартакиада между лесоводами Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения и Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Соревнования проходили на лыжной базе Черниговской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

В состав сборной команды Гомельской области вошли и представители Буда-Кошелевского опытного лесхоза – лесники Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества: Леонид Афанасенко, Сергей Бычковский и Виктор Шайнов.

Наши бессменные участники и в этот раз не подвели: Виктор Шайнов подтвердил звание лучшего в метании топора, его коллегам не было равных в распиловке бревна.

Спартакиада, как всегда, прошла в теплой, дружеской обстановке. К слову, состав команд из года в год остается практически неизменным, поэтому белорусские и украинские участники за годы соревнований успели подружиться. И неважно, кто одержал победу, главное – друзья снова встретились.

Марина КРАСНИК

Фото из архива лесхоза