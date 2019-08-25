Лукашенко - о начале учебного года: Дети должны быть одинаковыми - они должны быть хорошо одеты

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 26 августа принял с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает пресс-служба главы государства. Президент рассказал, как должны выглядеть дети, которые уже через неделю пойдут в школу. Он также отметил, что его интерес к ситуации в школах никак не связан с предвыборной программой.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни — дети должны быть одинаковыми — они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты). Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. И так далее», — сказал глава государства.

«Поэтому надо в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств не может уделить достаточно внимания своим детишкам. Это вот такое человеческое к вам требование», — добавил президент.

Лукашенко отметил, что он традиционно обращает внимание на вопросы в школьном образовании. «Дети идут в школу. Обычное требование. Чтобы опять наши „свядомыя“ не посчитали, что президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться. Поэтому никакой предвыборной кампании лично у президента нет и быть не может», — подчеркнул он.

«А то, что в стране парламентские выборы, я как глава государства (с меня обязанности никто не снимал) должен заниматься этими политическими вещами. По крайне мере, координировать эту работу. Ни для кого не секрет. Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми, как предвыборная какая-то кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах. Притом публично это делаю в разных формах», — добавил он.