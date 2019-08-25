Лукашенко: «Меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, «систему поступления в вузы придется где-то совершенствовать». Об этом он заявил , принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

— Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика на централизованное тестирование, — сказал президент, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко. — Критикуют новую какую-то методику — вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное — не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут.

Президент считает, что пришло время «совершенствовать» систему поступления в вузы.

— Я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы, — сказал он. — Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе . Именно она, уверены в РИКЗ, отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не, как раньше, показывает процент решенных заданий. Средние баллы по новой системе выросли по многим предметам. Например, средний балл всех, кто сдавал ЦТ по математике в этом году, — 50,44. В прошлом году он был 32,32. При этом, по данным РИКЗ, процент тех, кто написал тестирование на 70 баллов и выше, примерно такой же, как и год назад.