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Лукашенко: «Меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы»
26.08.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко считает, «систему поступления в вузы придется где-то совершенствовать». Об этом он
— Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика на централизованное тестирование, — сказал президент, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко. — Критикуют новую какую-то методику — вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное — не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут.
Президент считает, что пришло время «совершенствовать» систему поступления в вузы.
— Я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы, — сказал он. — Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений.
Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали
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Александр Лукашенко считает, «систему поступления в вузы придется где-то совершенствовать». Об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Игоря...
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