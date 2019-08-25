Семья из Слонима за два дня собрала более 400 крепких боровиков

Источник материала: Tut.by

Семья из Слонима за два дня собрала 418 боровиков. За грибами ходили в окрестные леса. Урожай уже переработали: засушили, засолили и замариновали, рассказывает «Газета Слонімская».





— В первый день ходили в лес с мужем, насобирали 188 белых, во второй пошли всей семьей, с двумя детьми — и принесли 230, — рассказывает Наталья Якута. — Мы и сами не ожидали такой удачи. Когда-то, лет 15 назад, с мамой собирали боровики в багажник машины — такой грибной год был.







