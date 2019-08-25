ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семья из Слонима за два дня собрала более 400 крепких боровиков

26.08.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Семья из Слонима за два дня собрала 418 боровиков. За грибами ходили в окрестные леса. Урожай уже переработали: засушили, засолили и замариновали, рассказывает «Газета Слонімская».


— В первый день ходили в лес с мужем, насобирали 188 белых, во второй пошли всей семьей, с двумя детьми — и принесли 230, — рассказывает Наталья Якута. — Мы и сами не ожидали такой удачи. Когда-то, лет 15 назад, с мамой собирали боровики в багажник машины — такой грибной год был.



 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В 17-й раз в г. Чернигов прошла Международная спартакиада между лесоводами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика