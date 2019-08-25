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«Мы калечим детей». Президент советует не перегружать школьников домашним заданием

26.08.2019 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко требует не перегружать детей домашними заданиями. Об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента

— По нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий, — сказал президент. — В вузах — совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться. А здесь у ученика все — от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются.

По словам Александра Лукашенко, ненормально, когда дети дома проводят за уроками по столько же часов, сколько и в школе.

— На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома. Не надо, чтобы они 5−6 часов отработали в школе и еще столько же дома. Это ненормально. Мы калечим детей, — подчеркнул он.

Напомним, президент не первый раз говорит о том, что дети в школе перегружены. В феврале этого года Лукашенко говорил, что есть договоренность об изменении школьных и вузовских программ.

— Начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний, — сказал Александр Лукашенко.

 
 
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Лукашенко требует не перегружать детей домашними заданиями. об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает пресс-служба...
 
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