Лукашенко - учителям: Стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо

Источник материала: Tut.by

Лукашенко признался, что «двояко относится» к жалобам учителей на то, что их заставляют заниматься другими работами, кроме как проведением уроков, сообщает пресс-служба президента.

Принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, президент отметил, что порой учителя жалуются, что их якобы заставляют писать и заполнять те или иные бумаги, заниматься другими работами, кроме как проведением уроков.

— Я к этому двояко отношусь. Там, где надо убрать лишнее от учителей — всякие отчеты, самоотчеты — это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках — главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо, — сказал Александр Лукашенко.

Президент повторил, что государство, и он в том числе, «очень рассчитывает на учителей».

— Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах, — добавил Александр Лукашенко.