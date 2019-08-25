Обезопасьте себя – включите ближний свет фар

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Теорию принято проверять практикой. Эксперимент поставили наши коллеги из России на ровной дороге. На удалении 2 км и даже 1,5 км в довольно яркий день машину без фар незаметно вовсе! Вы скажете – зачем видеть ее на таком расстоянии? Посчитайте, за сколько секунд автомобиль в движении с разрешенной скоростью 90 км/ч окажется в опасной близости. А если наблюдатель не стоит на месте, а едет навстречу? Вы поравняетесь через полминуты! Представьте, что именно в эти 30 секунд идете на обгон по встречной...

Ближний свет увеличивает дистанцию уверенного обнаружения примерно на 1000 м. Это означает запас в 40 секунд, когда автомобиль движется на вас со скоростью 90 км/ч.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что во время специального комплексного мероприятия «Внимание – дети!» с 25 августа по 5 сентября водителям всех транспортных средств при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар и быть максимально внимательными, особенно вблизи детских учебных учреждений. За нарушение данного требования, предусмотренного п.166.9 ПДД, в отношении водителей применяется административная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает предупреждение либо штраф до 2 б.в.

За аналогичный период 2018 года в период СКМ «Внимание – дети» сотрудниками ГАИ Минской области за нарушение п. 166.9 ПДД к административной ответственности по ч.3 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь было привлечено 3445 водителей.

УГАИ УВД Минского облисполкома