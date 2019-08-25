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Делегация Борисовского района приняла участие в областной педагогической конференции

26.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В главном педагогическом форуме Минской области приняли участие заместитель министра образования Республики Беларусь С.В. Рудый, председатель Минского областного исполнительного комитета А.М. Исаченко, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета И.С. Маркевич, начальники комитетов и управлений Минского областного исполнительного комитета, председатель Дзержинского райисполкома Н.И. Артюшкевич, лидеры профсоюзного движения, педагоги области, молодые специалисты, ветераны педагогического труда, представители средств массовой информации. На конференции впервые присутствовали руководители предприятий – заказчики кадров.

Делегацию Борисовского района возглавила заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Фёдоровна Копикова. К слову, в студии Борисовского райисполкома около 150 руководящих работников и представителей профсоюзных комитетов учреждений образования смогли принять участие в онлайн-вещании мероприятия.

На выставочных площадках, которые развернулись на площади у Дома культуры и в фойе, были представлены в том числе учреждения образования Борисовского района (результаты проектной и экспериментальной деятельности гимназии №1, Лошницкой гимназии, гимназии №3, средних школ № 3, 20,22).

Особый интерес вызвали состязания роботов, выступления беспилотных летательных аппаратов, представленные судомодели и многое другое.

В докладе начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяны Валентиновны Апранич были подведены итоги предыдущего года и определены приоритеты развития системы образования области на новый учебный год. Волнующим моментом мероприятия стало чествование лучших работников системы образования, ветеранов педагогического труда, молодых специалистов Минщины. Среди награжденных – заместитель директора по воспитательной работе Борисовского государственного колледжа  Елена Владимировна Гаврилович.

Завершил большой педагогический форум праздничный концерт, среди участников которого были творческие коллективы ГУО "Гимназия № 1 г.Борисова", ГУО "Средняя школа №20 г.Борисова", ГУО "Средняя школа № 2 г.Борисова", ГУДО "Центр творчества детей и молодежи Борисовского района". А выступление популярного белорусского певца Саши Немо стало подарком участникам педагогического форума

https://www.rooborisov.by/index.php/news/2724-23-08-2019-delegatsiya-borisovskogo-rajona-na-oblastnoj-pedagogicheskoj-konferentsii

 
 
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23 августа в Дзержинске состоялась областная конференция педагогических работников «Компетенции будущего для эффективного развития Минщины». На мероприятии...
 
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