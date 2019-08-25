|
«Должны быть альтернатива, разные точки зрения». Президент анонсировал совещание по образованию
26.08.2019 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
— Я не принимаю сейчас никаких решений, потому что у меня недостаточно информации, — отметил Александр Лукашенко, говоря о недостатках системы поступления в вузы, сообщает пресс-служба президента.
Этот и другие вопросы президент планирует комплексно обсудить на совещании по развитию сферы образования в ноябре-декабре.
— Мы должны серьезно вернуться к вопросам образования. И на этом совещании мы должны прежде всего заслушать ваше видение, отчет Министерства образования и других, кто занимается образованием, о том, какая ситуация складывается: школы, вузы, учебники, организация системы образования, финансирование. Все вопросы мы должны на уровне президента рассмотреть. И желательно, если необходимо, принять решение, вплоть до централизованного тестирования, как совершенствовать его, — сказал президент, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко.
Он добавил, что знаний и опыта применения ЦТ уже хватает, видны имеющиеся недостатки.
— Не надо их замалчивать. Надо принимать решение, — уверен президент. — Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем у президента людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобразования. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия. Должна быть альтернатива, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения. Это не должно быть для галочки какое-то показушное совещание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко считает, что пора совершенствовать систему поступления в вузы. Однако пока решений никаких не принимает: «недостаточно информации».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)