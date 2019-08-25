«Должны быть альтернатива, разные точки зрения». Президент анонсировал совещание по образованию

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает , что пора совершенствовать систему поступления в вузы. Однако пока решений никаких не принимает: «недостаточно информации». Чтобы ее получить, президент планирует провести большое совещание по развитию сферы образования, в том числе с людьми, которых пригласят «не с подачи Министерства образования».

— Я не принимаю сейчас никаких решений, потому что у меня недостаточно информации, — отметил Александр Лукашенко, говоря о недостатках системы поступления в вузы, сообщает пресс-служба президента.

Этот и другие вопросы президент планирует комплексно обсудить на совещании по развитию сферы образования в ноябре-декабре.

— Мы должны серьезно вернуться к вопросам образования. И на этом совещании мы должны прежде всего заслушать ваше видение, отчет Министерства образования и других, кто занимается образованием, о том, какая ситуация складывается: школы, вузы, учебники, организация системы образования, финансирование. Все вопросы мы должны на уровне президента рассмотреть. И желательно, если необходимо, принять решение, вплоть до централизованного тестирования, как совершенствовать его, — сказал президент, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко.

Он добавил, что знаний и опыта применения ЦТ уже хватает, видны имеющиеся недостатки.

— Не надо их замалчивать. Надо принимать решение, — уверен президент. — Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем у президента людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобразования. Какую-то часть на совещание пригласите вы, но большая часть будет приглашена по другой форме, чтобы шла дискуссия. Должна быть альтернатива, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения. Это не должно быть для галочки какое-то показушное совещание.