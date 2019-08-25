ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служба спасения 101: Обеспечивая безопасность

26.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

 

Служба спасения 101: Обеспечивая безопасность
Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка КСУП «Видиборский», мониторинги филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо, ЧТТУП «Столинполесторг», а также повторные мониторинги Ольшанского и Давид-Городокского филиала Столинского райпо, церкви Христиан Веры Евангельской в д. Большое Малешево,  Давид-Городокской СШ № 1, Хотомельской, Ольшанской, Коротичской, Оздамичской, Ремельской, Большемалешевской, Велемичской  СШ,  Большемалешевского яслей-сада № 1, Хоромского УПК ясли-сад СШ.

При проведении проверки КСУП «Видиборский» (директор Пашкевич Сергей Николаевич) был выявлен ряд нарушений:

— допускается курение на территории предприятия вне специально отведенных мест;

— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— на территории предприятия отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности  и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

При проведении мониторинга филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо (директор Леонович Николай Николаевич) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

— не организовано обучение по программе пожарно-технического минимума  и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

При проведении мониторинга филиала «Столинполесторг» Столинского райпо (директор Липский Федор Орестович) был выявлен ряд нарушений:

— не разработана инструкция по пожарной безопасности.

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

— не организовано обучение по программе пожарно-технического минимума  и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Александр СИМОНЧИК,

начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко - учителям: Стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика