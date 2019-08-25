Служба спасения 101: Обеспечивая безопасность

Источник материала: Навiны Палесся



Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка КСУП «Видиборский», мониторинги филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо, ЧТТУП «Столинполесторг», а также повторные мониторинги Ольшанского и Давид-Городокского филиала Столинского райпо, церкви Христиан Веры Евангельской в д. Большое Малешево, Давид-Городокской СШ № 1, Хотомельской, Ольшанской, Коротичской, Оздамичской, Ремельской, Большемалешевской, Велемичской СШ, Большемалешевского яслей-сада № 1, Хоромского УПК ясли-сад СШ.

При проведении проверки КСУП «Видиборский» (директор Пашкевич Сергей Николаевич) был выявлен ряд нарушений:

— допускается курение на территории предприятия вне специально отведенных мест;

— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— на территории предприятия отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

При проведении мониторинга филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо (директор Леонович Николай Николаевич) был выявлен ряд нарушений:

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

— не организовано обучение по программе пожарно-технического минимума и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

При проведении мониторинга филиала «Столинполесторг» Столинского райпо (директор Липский Федор Орестович) был выявлен ряд нарушений:

— не разработана инструкция по пожарной безопасности.

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

— не организовано обучение по программе пожарно-технического минимума и др.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Александр СИМОНЧИК,

начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС