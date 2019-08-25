Служба спасения 101: Обеспечивая безопасность

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, проведена выборочная проверка КСУП «Видиборский», мониторинги филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо, ЧТТУП «Столинполесторг», а также повторные мониторинги Ольшанского и Давид-Городокского филиала Столинского райпо, церкви Христиан Веры Евангельской в д. Большое Малешево, Давид-Городокской СШ № 1, Хотомельской, Ольшанской, Коротичской, Оздамичской, Ремельской, Большемалешевской, Велемичской СШ, Большемалешевского яслей-сада № 1, Хоромского УПК ясли-сад СШ.
При проведении проверки КСУП «Видиборский» (директор Пашкевич Сергей Николаевич) был выявлен ряд нарушений:
— допускается курение на территории предприятия вне специально отведенных мест;
— двери на путях эвакуации в административном здании не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— на территории предприятия отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности и др.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
При проведении мониторинга филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо (директор Леонович Николай Николаевич) был выявлен ряд нарушений:
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.
— не организовано обучение по программе пожарно-технического минимума и др.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
При проведении мониторинга филиала «Столинполесторг» Столинского райпо (директор Липский Федор Орестович) был выявлен ряд нарушений:
— не разработана инструкция по пожарной безопасности.
— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
— не организовано обучение по программе пожарно-технического минимума и др.
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.
Александр СИМОНЧИК,
начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС