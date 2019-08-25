Лукашенко министру Карпенко: дети должны быть одинаковыми

Александр Лукашенко 26 августа принял с докладом министра образования Игоря Карпенко.

Как сообщает пресс-служба, президент попросил министра в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств не может уделить достаточно времени своим детям. «Вот такое человеческое к вам требование», - отметил он.

«Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни - дети должны быть одинаковыми - они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты). Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. И так далее», - сказал Лукашенко.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко отметил, что он традиционно обращает внимание на вопросы в школьном образовании, и призвал не политизировать данную встречу с министром образования.

«Дети идут в школу. Обычное требование. Чтобы опять наши "свядомыя" не посчитали, что президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться. Поэтому никакой предвыборной кампании лично у президента нет и быть не может», - подчеркнул он.

Лукашенко решил продолжить свою мысль касательно политических событий в стране, еще раз упрекнув оппозицию.

«А то, что в стране парламентские выборы, я как глава государства (с меня обязанности никто не снимал) должен заниматься этими политическими вещами. По крайне мере, координировать эту работу. Ни для кого не секрет. Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми, как предвыборная какая-то кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах. Притом публично это делаю в разных формах», - добавил белорусский президент.

пройдут в белорусских школах второго сентября. Первый урок будет посвящен Году малой Родины. Напомним, что в этом году торжественные линейкив белорусских школах второго сентября. Первый урок будет посвящен Году малой Родины.