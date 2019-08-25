ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко министру Карпенко: дети должны быть одинаковыми

26.08.2019 12:42 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 26 августа принял с докладом министра образования Игоря Карпенко

Как сообщает пресс-служба, президент попросил министра в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств не может уделить достаточно времени своим детям. «Вот такое человеческое к вам требование», - отметил он.

«Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни - дети должны быть одинаковыми - они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты). Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. И так далее», - сказал Лукашенко.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко отметил, что он традиционно обращает внимание на вопросы в школьном образовании, и призвал не политизировать данную встречу с министром образования.

«Дети идут в школу. Обычное требование. Чтобы опять наши "свядомыя" не посчитали, что президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться. Поэтому никакой предвыборной кампании лично у президента нет и быть не может», - подчеркнул он.

Лукашенко решил продолжить свою мысль касательно политических событий в стране, еще раз упрекнув оппозицию.

«А то, что в стране парламентские выборы, я как глава государства (с меня обязанности никто не снимал) должен заниматься этими политическими вещами. По крайне мере, координировать эту работу. Ни для кого не секрет. Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми, как предвыборная какая-то кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах. Притом публично это делаю в разных формах», - добавил белорусский президент.

Напомним, что в этом году торжественные линейки пройдут в белорусских школах второго сентября.  Первый урок будет посвящен Году малой Родины.
 
Ранее глава Минобразования Игорь Карпенко высказывал предположение, что качество белорусского образования следует поднимать, однако подходить к этому вопросу комплексно. Кроме того, министр рассказал, что в новом учебном году будет усилена материально-техническая база учреждений образования.
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 26 августа принял с докладом министра образования Игоря Карпенко. 
 
Новости дня
Новости общества
 
Быховщину посетили участники образовательного семинара по Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика