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В гомельском аэропорту приземлилась колонна полосатых истребителей. Узнали, зачем

26.08.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня гомельчане заметили в небе колонну из шести самолетов, похожих на истребители. Позже стало известно, что они приземлились в гомельском аэропорту. Зачем?


Фото:Евгений Медведев

Как рассказали TUT.BY в аэропорту, в Гомеле приземлились так называемые «рижские пчелки». Учебно-тренировочные самолеты L-39 принадлежат частной пилотажной группе «Baltic Bees», основанной в 2008 году.


Направляются L-39 в Москву на авиационно-космический салон МАКС — 2019, где планируют продемонстрировать фигуры высшего пилотажа. В Гомеле же «пчелки» приземлились на дозаправку.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня гомельчане заметили в небе стройную колонну из шести самолетов, похожих на истребители. Позже стало известно, что самолеты приземлились в гомельском...
 
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