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В гомельском аэропорту приземлилась колонна полосатых истребителей. Узнали, зачем
26.08.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня гомельчане заметили в небе колонну из шести самолетов, похожих на истребители. Позже стало известно, что они приземлились в гомельском аэропорту. Зачем?
Как рассказали TUT.BY в аэропорту, в Гомеле приземлились так называемые «рижские пчелки». Учебно-тренировочные самолеты L-39 принадлежат частной пилотажной группе «Baltic Bees», основанной в 2008 году.
Направляются L-39 в Москву на авиационно-космический салон МАКС — 2019, где планируют продемонстрировать фигуры высшего пилотажа. В Гомеле же «пчелки» приземлились на дозаправку.
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Сегодня гомельчане заметили в небе стройную колонну из шести самолетов, похожих на истребители. Позже стало известно, что самолеты приземлились в гомельском...
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