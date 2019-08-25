В гомельском аэропорту приземлилась колонна полосатых истребителей. Узнали, зачем

Источник материала: Tut.by

Сегодня гомельчане заметили в небе колонну из шести самолетов, похожих на истребители. Позже стало известно, что они приземлились в гомельском аэропорту. Зачем?



Фото:Евгений Медведев

Как рассказали TUT.BY в аэропорту, в Гомеле приземлились так называемые «рижские пчелки». Учебно-тренировочные самолеты L-39 принадлежат частной пилотажной группе «Baltic Bees», основанной в 2008 году.





Направляются L-39 в Москву на авиационно-космический салон МАКС — 2019, где планируют продемонстрировать фигуры высшего пилотажа. В Гомеле же «пчелки» приземлились на дозаправку.