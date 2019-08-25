Туристы показали класс! В Глусском районе прошел туристический слет

Источник материала: Радзiма





Уже по названиям команд, остроумным и точным, стало понятно, что этот туристический слет пройдет весело, интересно, увлекательно, с острой борьбой, неожиданными решениями и хорошим настроением. Именно этого — удачно выступить, проявить себя, отдохнуть, получить удовольствие от общения с друзьями и соперниками, от красивой природы и хорошей погоды — пожелал туристам от себя лично и от руководителя района заместитель председателя райисполкома Дмитрий Тимченко на открытии традиционного районного туристического слета. Он прошел 16 и 17 августа в действительно живописном месте недалеко от Глуска, урочище Лысуха, и на этот раз был посвящен здоровому образу жизни, «Глуск — здоровый городской поселок» — так утверждает тема мероприятия.

В слете участвовало пять команд местных предприятий и учреждений: «Импровизация» (госучреждения), «ЖКXtreme» (Глусский «Жилкомхоз»), «СуперМед» (центральная районная больница), «Худеем в тесте» (Глусское райпо) и «Партия зеленых» (Глусский лесхоз). С первого конкурса, визитных карточек, команды не обманули ожиданий ни болельщиков, ни жюри — выступали ярко, смешно и по теме. Всем известно, что удачная импровизация обычно та, что хорошо подготовлена, вот и туристы-«импровизаторы» хорошо сыграли и повеселили всех сценкой о предположительном допинг-контроле перед турслетом. Коммунальники-«экстремалы» изготовили терем-теремок и, проинсценировав одноименную сказку, заодно рассказали о себе. Отойдя от привычных предупреждений о том, что надо соблюдать меру в еде, медики решили дать вредные советы, но дали их так, что всем стало понятно: класть много сахара в чай и пить супер-пупер-мегакрепкий кофе нельзя — к стулу прилипнешь и глаза на затылок вылезут. Литмонтаж о здоровом образе жизни прочитали «худеющие в тесте», а сторонники «зеленой» партии из лесхоза доказали, что Глуск действительно здоровый городской поселок, ведь в нем у каждого есть свой тренажерный зал и солярий — огород. Первое место в этом конкурсе заняла команда «СуперМед», второе — «Импровизация», третье — «ЖКXtreme».







Про туристическую полосу препятствий скажу коротко: человеку неподготовленному ее не пройти (на мой взгляд), и как хорошо, что в командах участники к таким испытаниям были всё-таки готовы, правда, без падений, синяков и ссадин не обошлось. С другой стороны, никто же и не говорил, что будет легко, зато какой дорогой и желанной была победа. Ее одержала «Партия зеленых», вторыми стали туристы из команды «Худеем в тесте», третьими — участники «Импровизации».







В конкурсе на бытовое и тематическое устройство лагеря показать себя пришлось как самим нашим туристам, так и членам жюри. Им не только предлагали попробовать травяного чая, как в лагере Глусского лесхоза, встречали с песней, как в лагере «Жилкомхоза», послушать экскурсию в стихах, как в лагере райбольницы, но и пройти испытания (наколоть дров, побоксировать, попрыгать на скакалке и другие), которые им предложили в туристических лагерях госорганизаций и райпо. И жюри в составе заместителя председателя райисполкома Дмитрия Тимченко, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елены Самуйлик, первого секретаря райкома БРСМ Юлии Ставской, заместителя начальника отдела по образованию, спорту и туризму Игоря Сущени, директора РДК Натальи Харц с поставленными задачами справилось. А старания туристов по обустройству лагерей оно оценило так: первое место — «СуперМед», второе — «ЖКXtreme», третье — «Импровизация». Лично меня больше всего впечатлил походный «тренажерный зал» коммунальников и старые плакаты с элементами модернизации в лагере госорганизаций — остроумно.

Соревнования по волейболу, не будучи спортивным комментатором, комментировать трудно, поэтому скажу лишь, что они проводились по круговой системе, это значит, каждая команда сыграла со всеми соперниками. Что до собственных впечатлений, то лично мне не хватило красивой игры заелицких ребят, жаль, что на этот раз они пропустили турслет, из-за этого лишились дополнительной красочности и креатива и другие конкурсы. В волейболе же первое место заняла команда «Импровизация», на втором — «Партия зеленых», на третьем — «Худеем в тесте».







Быстро, но с огромным напряжением сил участников и эмоций болельщиков прошло перетягивание каната. Сильнейшими здесь стали члены команды лесхоза, второе место по праву заняли коммунальники, на третьем — команда райбольницы. В первый день слета было еще два испытания, и оба творческие: конкурс на походное блюдо и конкурс туристической песни. Здесь надо сказать, что все блюда выглядели более чем аппетитно, мастерски оформлены и интересно представлены — с фантазией, юмором, необходимой бутафорией (лесхоз даже печку с собой привез — выглядела, как настоящая, прямо «из нее» и блины подавали, как говорится, с пылу с жару). Что до песен, то все без исключения были исполнены от души, с настроением, задором, юмором, а команда медиков еще и проинсценировала свою песню, говоря современным языком — подготовила к ней клип. За это и получила первое место, вторыми признаны исполнители из «Жилкомхоза», третье место за песню получила команда райпо. За блюдо тоже первое место у райбольницы, второе у «Жилкомхоза», а третье досталось лесхозу.







Когда закончился первый день слета, туристы разошлись по своим лагерям подкрепиться, попеть, поплясать, в общем, хорошенько отдохнуть и подготовиться ко второму, не менее важному, соревновательному дню. Начался он традиционным конкурсом «Спасатели», организованным сотрудниками РОЧС. Здесь, как и в других, важны были и хорошая спортивная подготовка, и общий командный дух, ведь участникам предстояло преодолеть высокий деревянный барьер, за веревку вытащить из реки лодку, размотать и пронести полный пожарный рукав (ни много ни мало 140 литров воды, да еще сам рукав) и, проделав еще пару заданий на внимание и силу, на носилках доставить «пострадавшего» в безопасное место. Здесь лучшее время с минимумом штрафных очков показала команда «Партия зеленых», второй результат у команды «СуперМед», третьими стали «худеющие в тесте». Новым для турслета был женский конкурс «Взятие города», для него нужны были по четыре участницы, каркас куба и мяч: три участницы одной команды защищают куб, четыре их соперницы стараются попасть в него мячом. Больше всего мячей соперницам забили девушки из «ЖКXtreme» — первое место, за ними — представительницы «Импровизации», третье место у «СуперМеда».

Что сказать участникам за их участие в турслете? Только спасибо, что собрались и поучаствовали! Спасибо всем его организаторам, кто придумывал и проводил конкурсы и соревнования, давал свет, воду и музыку, плюс надо поставить тем руководителям, представителям администраций предприятий и организаций, которые приехали поддержать свои команды. Слова благодарности и слова поздравления на церемонии закрытия слета Дмитрий Тимченко адресовал всем командам, потому что каждая действительно чем-то выделялась, отличалась и запомнилась. И потому правильно, что никто не остался без дипломов, подарков и наград: их вручали призерам всех конкурсов. О том, что борьба была действительно упорной, что соперники выступали на равных, говорит факт, что одинаковое количество баллов набрали сразу две команды — «ЖКXtreme» из «Жилкомхоза» и «Партия зеленых» из лесхоза, они обе и заняли второе место, третье место в районном турслете по праву досталось активной и креативной команде «Импровизация» из госорганизаций, а победителем слета признана команда «СуперМед» из районной больницы.





На этом можно и закончить, но не могу не вставить свои пять копеек. Так, в качестве наблюдения. Были ли здесь недовольные судейством и результатами? Конечно, были — куда ж без этого! А были ли недовольные общением, погодой, природой и всей атмосферой? Нет, не было. И это, как мне кажется, главный и самый объективный итог районного туристического слета.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ, фото автора