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Национальный экзамен и отбор в 10-е классы. Министр о том, каких изменений ждать школам

26.08.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство образования рассматривает возможность введения национального экзамена, который совместит сдачу некоторых школьных предметов со вступительными экзаменами. Об это рассказал министр образования Игорь Карпенко после доклада у президента, пишет «Звязда».

Александр Лукашенко анонсировал большое совещание по вопросам образования, которое пройдет в ноябре-декабре. Кроме итоговой аттестации по итогам школы и введения национального экзамена, рассказал Игорь Карпенко, на совещании обсудят и категорию учеников, которую надо принимать в 10-е классы школ.

— Тот, кто хочет пойти в профильный класс, должен показать более значительный результат. Но мы не исключаем и то, что часть детей будет заниматься на базовом уровне. Для таких детей у нас организована профессиональная подготовка с присвоением квалификации и выдачей свидетельства. В этом году уже 11-й класс будет работать по этой схеме, — подчеркнул Игорь Карпенко.

Для школ разработан перечень предметов, которые запрещено приносить в учреждение, однако, по словам министра, это не значит, что из школы делают режимный объект. Порядок могут определить в самих учреждениях. В пример министр привел решение с использованием гаджетов. В типовых планах внутреннего распорядка учреждений образования говорится, на уроках без разрешения учителя ими пользоваться нельзя.

Ранее в министерстве образования говорили, что национальный экзамен может появиться в стране уже в 2020—2021 году. «Базой останется централизованное тестирование, а к нему еще добавится устная или письменная часть испытания», — так в Министерстве образования обрисовали его форму.

 
 
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Об это рассказал министр образования Игорь Карпенко после доклада у президента, пишет «Звязда».
 
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