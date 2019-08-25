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Национальный экзамен и отбор в 10-е классы. Министр о том, каких изменений ждать школам
26.08.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство образования рассматривает возможность введения национального экзамена, который совместит сдачу некоторых школьных предметов со вступительными экзаменами. Об это рассказал министр образования Игорь Карпенко после доклада у президента,
Александр Лукашенко
— Тот, кто хочет пойти в профильный класс, должен показать более значительный результат. Но мы не исключаем и то, что часть детей будет заниматься на базовом уровне. Для таких детей у нас организована профессиональная подготовка с присвоением квалификации и выдачей свидетельства. В этом году уже 11-й класс
Для школ разработан
Ранее в министерстве образования
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Об это рассказал министр образования Игорь Карпенко после доклада у президента, пишет «Звязда».
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