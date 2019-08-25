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Белорусы едят картошки больше всех в мире. Сколько производим бульбы и чем отличаемся от других

26.08.2019 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пересчете на каждого белоруса мы съедаем по 183 кг картошки в год. Это больше всех в мире. При этом за последние почти 50 лет валовый сбор картофеля в стране сократился больше чем в два раза. В основном, бульбу выращивают на дачах и приусадебных участках, а не в хозяйствах. Мы собрали всевозможные факты о белорусской картошке в одном материале и убедились, что наше звание «бульбашей» — абсолютно заслуженное.

Картошки собираем в два раза меньше, чем 50 лет назад

По данным Белстата, за последние 48 лет валовый сбор картофеля в Беларуси сократился с 13,2 млн тонн в 1970 году до 5,9 млн тонн в 2018 году. Больше чем в два раза. Почему так произошло?

 

Вадим Маханько, генеральный директор Научно-практического центра НАНБ по картофелеводству и плодоовощеводству, объясняет, что во времена Советского Союза Беларусь специализировалась не только на производстве тракторов, МАЗов и БЕЛАЗов, но и выращивании картофеля. Тогда нашей бульбой грузили вагоны круглосуточно и развозили по всем точкам Союза. Каждый третий гектар, засаженный картофелем в СССР, был белорусским.

— В СССР мы жили при плановой экономике, и у каждой республики была специализация. Например, у Узбекистана — хлопок, у Грузии и Молдовы — фрукты, овощи и вина, страны Балтии были западной витриной советского образа жизни. У Беларуси кроме тракторов, автомобилей МАЗ и БЕЛАЗ было картофелеводство. Традиция выращивать картофель у нас сложилась еще в XIX веке. Тогда на нашей территории производили 25% всего валового сбора картофеля в Российской империи.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В советское время практически все хозяйства Беларуси занимались производством картофеля. Каждое хозяйство знало, сколько картошки нужно вырастить, каких сортов и куда точно ее отправить. С развалом Союза связано и сокращение валового сбора картофеля в Беларуси: стало проблематично делать поставки.

В бывших странах СССР развилось свое производство картофеля и в белорусском они перестали так остро нуждаться. Тот же Узбекистан увеличил производство картофеля по сравнению с советскими временами в три раза.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию, рассказывает, что в 1990 году картофель занимал в Беларуси в сельхозпредприятиях 317 тысяч гектаров, а в 2019 году — всего 23 тысячи гектаров. После распада Союза, мы отчасти упустили момент и потеряли некоторые рынки. Это тоже повлияло на валовый сбор.

— В 90-е годы в Москве и Санкт-Петербурге был востребован мытый, чищенный и фасованный картофель, а у нас колхозы продавали картофель вагонами. Со временем у россиян стало активнее развиваться картофелеводство, тем не менее и наш картофель они покупают. Правда, им выгоднее его приобретать в Восточной Беларуси, потому что до той же Гродненской и Брестской областей дальше добираться, а это большие расходы на транспортировку.

75% белорусской картошки выращивают на приусадебных участках

В Советское время 50% валового сбора картошки давали совхозы и колхозы, а еще 50%- подсобные хозяйства и дачные участки. В начале 90-х в Беларуси люди на огородах выращивали уже 90% всего картофеля и только 10% приходилось на хозяйства. Сейчас на приусадебных участках выращивают 75% всего белорусского картофеля.

— В основном на своих приусадебных участках картофель выращивают люди среднего и старшего возраста, молодежь не всегда хочет этим заниматься, — говорит Вадим Маханько.

Беларусь занимает 12-е место в мире по общему производству картошки

Мировой лидер в производстве картофеля Китай. Там в 2017 году выращивали 99 млн тонн, затем идет Индия и 49 млн тонн, потом Россия и 30 млн тонн, Украина и 22 млн тонн и США и 20 млн тонн. Беларусь занимает 12-е место, и валовый сбор картофеля у нас в 2017 году был 5,9 млн тонн. Это самые свежие данные, опубликованные продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.

 
 

— В Китае в пищевой промышленности используют картофельный крахмал. Из него вместо муки делают лапшу и макароны, которые китайцы очень любят, — объясняет Вадим Маханько.

Однако в пересчете на душу населения Беларусь — мировой лидер по производству картофеля. На человека приходится 679 килограмм. За нами идут Украина и 505 килограмм произведенного картофеля на одного украинца, Нидерланды и 433 килограмма, Бельгия и 384 килограмма, Дания и 377 килограммов.

 
 

Из 5,9 млн тонн картофеля, который вырос в Беларуси в 2013 году, мы потребили 5,7 млн тонн. Из того, что потребили, на корм животным ушло около 2,6 млн тонн, сами белорусы съели 1,7 млн тонн, еще более миллиона — семенной материал. В Советском Союзе картошкой животных кормили еще активнее.

— Во времена Советского Союза в хозяйствах были специальные кормозапарники. Картофель животным сырым не давали, а запаривали и только после этого кормили и коров, и бычков, и свиней. Сегодня перешли на другой тип кормления, и он основан на кукурузном силосе, различных белковых добавках, бобовых травах. Свиней же сейчас кормят комбикормом. Питание должно быть сбалансированным, и перед тем, как рассчитать рацион, его проверяют по десять раз, — говорит Вадим Маханько.

 

Дмитрий Лужинский отмечает, что картофель считается более финансово затратным кормом, чем та же кукуруза. При этом когда поголовье свиней сократилось из-за африканской чумы свиней, картофель стал еще менее востребованным кормом.

— В 90-е годы в Беларуси было сложно вырастить кукурузу, а сейчас у нас есть раннеспелые гибриды кукурузы, потеплел климат — и кукуруза хорошо растет. При этом кукурузный крахмал в отличие от картофельного легче усваивается.

Белорусы едят больше всего картошки в мире

По потреблению картошки в пищу мы абсолютные мировые лидеры с большим отрывом от второго места. В 2013 году мы съели 183 килограмма на человека в год. За нами шла Украина и 136 килограммов в год, Малави и 132 килограмма в год, Черногория и 119 килограммов в год, Латвия и 117 килограммов в год.

 
 

Вадим Маханько говорит, что несмотря на то, что мы мировые лидеры в потреблении картофеля, оно все равно сокращается. При этом если 40 лет назад белорусы предпочитали разваривающийся картофель с белой мякотью, то сегодня 75% белорусов любят картофель с желтой или кремовой мякотью, который плохо разваривается, а 10−15% вообще не любят, чтобы он разваривался.

Ученый считает, что белорусы едят много картошки, потому что у нас такая традиция.

— Есть две страны в мире, которые не могут себя представить без картофеля. Это Беларусь и Бельгия. Да, картофель считается пищей бедняков, но в случае с белорусами и бельгийцами это неактуально. У нас, скорее всего, высокое потребление картофеля зависит в первую очередь от традиций. Мы любим картофель — и в этом нет ничего плохого.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий Лужинский склоняется к тому, что уровень потребления картофеля также связан с уровнем доходов населения.

— Если финансовое состояние домохозяйств не слишком хорошее, то употребление картофеля увеличивается. При этом его употребляют не в виде полуфабрикатов, а виде обычного цельного картофеля. У нас все-таки больше употребляют непереработанного картофеля, — говорит и специалист отдела технологии продукции из корнеклубнеплодов Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Владимир Литвяк.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Начальник отдела питания Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Валерий Шилов отмечает, что белорусы уже несколько столетий едят картошку и менять рацион нам не стоит.

— Мы наследуем микрофлору кишечника от матери, и эта микрофлора обеспечивает нам переработку пищи и определяет тип питания. И если ваши мама и прабабушка ели картошку, то и вам можно ее есть. Картошка содержит калий, кремний, кобальт, хром, витамин С и другие полезные вещества, но есть много картошки не стоит, так как в ней достаточно много углеводов.

До начала 90-х больше всего картошки ели поляки

До начала 90-х годов мировым лидером по потреблению картошки была Польша. В 1960-е годы там потребляли больше 220 килограмм картофеля на человека в год, с тех пор цифра все время снижается.

 

Вадим Маханько отмечает, что поляки всегда больше предпочитали картофель с желтой мякотью, который не сильно разваривается, в Восточной Польше (она ближе к нам) — с белой мякотью, который сильно разваривается. При этом в Западной Польше его ели меньше, чем в Восточной.

— Потребление картофеля в Польше снижается из-за того, что у поляков меняется образ жизни и растут доходы. При этом многие производители картофеля там не выдержали конкуренции и ушли с рынка, в принципе и у нас тоже ряд хозяйств отказались от производства картофеля, — отмечает Вадим Маханько.

Средняя урожайность белорусского картофеля ниже, чем в Германии и США

Хотя с начала 90-х годов урожайность картофеля у нас растет, она все равно ниже, чем в некоторых странах. В 2017-м году она была 232 центнера с гектара, в то время как в Новой Зеландии — 493 центнера, в США — 482, в Бельгии — 476, Германии — 468, а Нидерландах — 460.

 

Средняя урожайность формируется исходя из урожайности картофеля в хозяйствах и на личных приусадебных участках. А у нас — 75% картофеля именно с огородов. Там урожайность ниже, чем в хозяйствах, где производством картофеля занимаются профессионально. На Западе картофель на личных приусадебных участках практически не выращивают, а это значит, что в статистику в основном попадают данные от фермеров.

Например, по словам Вадима Маханько, в Беларуси во многих хозяйствах высокая урожайность картофеля. В том же хозяйстве Толочинского консервного завода урожайность уже на протяжении многих лет — 500 центнеров с гектара. А это мировой уровень, и такой урожайности достигают благодаря строгому соблюдению технологии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вадим Маханько говорит, что в последнее время многие дачники тоже очень щепетильно относятся к выращиванию картофеля: консультируются со специалистами, задают вопросы ученым во время прямых линий в газетах, журналах и на радио.

— Есть люди, которые получают высокие урожаи: они используют разные технологии и способы картофелеводства, кто-то меняет ширину междурядьев, кто-то, как сейчас модно, под соломой выращивает.

Основной причиной более низкой урожайности белорусской картошки эксперты считают природные условия.

— Давайте сравним почвы. В Голландии толщина гумусового слоя доходит до шести метров, а гумус — это органическое вещество почвы, которое удерживает воду, накапливает питательные вещества для растения. В Беларуси она в среднем 20−22 сантиметра. В Германии картофель на месяц раньше сажают и позже копают, чем в Беларуси. На два месяца у них картофель растет дольше. По нашим погодным условиям мы не можем получать такие урожаи, как ведущие картофелеводческие страны.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рекордный урожай картофеля получают в Австралии: в отдельных хозяйствах по 1000 центнеров с гектара. Во-первых, там для картошки хороший климат, а во-вторых, у них нет болезней картофеля, потому что их просто-напросто туда не завезли.

В Беларуси картофель может заразиться фитофторой — это грибоподобные протисты, которые поражают растение. Его нужно лечить, и в хозяйствах с фитофторой успешно ведут борьбу как с помощью устойчивых к ней сортов картофеля, так и химических средств защиты. Дмитрий Лужинский говорит, что там, где все делают по технологии и по несколько раз за сезон защищают растения от фитофторы, урожайность до 600 центнеров с гектара.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий Лужинский рассказывает, что картофель любит влагу во время цветения. В этот период у него закладываются клубни. Также картошка не любит высокие температуры почвы — выше 30 градусов: из-за этого даже подросшие клубни могут превратиться в тоненький корешок. В Беларуси же засухи случаются периодически, и температура почвы может доходить до 36−38 градусов, при этом в странах Западной Европы такое бывает реже.

— Смотрите, Голландия — морская страна и там более 1000 мм осадков в год. У нас самое влажное место — Новогрудок. Там 700 мм осадков в год. При этом в Голландии нет явной зимы: бывает, что они сажают картофель в конце февраля, а копают в октябре.

От отварной картошки не толстеют

С начала 90-х потребление картофеля в Беларуси практические не меняется. Начальник отдела питания Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Валерий Шилов рассказывает, что до того, как в XVIII веке картофель завезли в Беларусь, белорусов называли ботвинниками. Наши предки ели ботву от свеклы.

Старший научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы НАН Беларуси Татьяна Кухаренок рассказывает, что именно потому, что картошка у нас появилась так поздно, с ней и не связаны никакие наши обряды. Они все были уже сформированы к тому времени. Праздники картофеля, которые у нас начали отмечать с 90-х годов — чисто режиссерская задумка.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Однако с картошкой связаны микрообряды, которые посвящены тому, чтобы она лучше росла. Например, на Пасху шелуху от первого очищенного праздничного яйца сохраняли, а затем весной ее засыпали в первую борозду, куда сажали картофель. В эту же борозду клали круглый камень. Люди верили, что с помощью него картошка уродит.

— На большие праздники, такие как Пасха, Рождество, Семуха, Деды на столе у белорусов картошки не было. На Пасху были пироги и яйца, мясо и хрен, на Рождество — кутья, на Масленицу — блины. Картошка была повседневным блюдом, а не праздничным, — говорит Татьяна Кухаренок.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Людмила Козлова, заведующая лабораторией биохимической оценки картофеля Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству рассказывает, что от умеренного употребления кратофеля не поправляются, так как в 100 граммах картофеля содержится всего 70 ккал. Для сравнения, в 100 грамм хлеба — 260 ккал. Картофель практически не содержит жиров — всего 0,12%, является хорошим источником клетчатки, белков, витаминов и калия.

— Витамина С в картошке больше, чем в репчатом луке, винограде, красной смородине. При средней норме потребления 250−300 грамм картфеля в сутки обеспечивается почти суточная потребность человека в витамине С. Картофельный белок по своему составу напоминает белок женского молока и обладает наибольшей биологической ценностью из всех растительных белков, так как содержит все восемь незаменимых для человека аминокислот, которые сам наш организм синтезировать не может, — говорит Людмила Козлова.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме полезных для человека веществ картофель может содержать и вредные: нитраты и гликоалкалоиды. Гликоалкалоиды содержатся в позеленевшем на свету картофеле. Если клубни желтого или белого цвета, то опасности отравления гликоалкалоидами нет.

— Картофель, при выращивании которого используются сбалансированнные нормы удобрений, избыточного количества нитратов не содержит. А весь картофель, который продают на рынке и в магазине, проверяют на допустимое содержание вредных веществ, — отмечает Людмила Козлова.

Картофель лучше всего варить и запекать в кожуре. Если хочется приготовить очищенный картофель, то его лучше отваривать на пару.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эндокринолог Городского эндокринологического диспансера в Минске и диетолог Ольга Авчинникова рассказывает, что вредным считается жареный картофель и картофель фри, приготовленный во фритюрнице — из-за масла.

Тем, кто следит за фигурой или страдает сахарным диабетом, специалист советует есть не больше одной-двух отварных картофелин в день. Перед этим съедать овощной салат.

— Съев салат из овощей и зелени, мы замедлим процесс усвоения картофеля, который обладает высокий гликемический индексом (показатель влияния углеводов в продуктах на изменение уровня глюкозы в крови. — Прим. TUT.BY) и быстро усваивается. Если у человека нормальный вес, то в день можно съесть и три, и четыре отварные картофелины.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы собрали все возможные факты о белорусской картошке в одном материале и убедились, что наше звание «бульбашей» - абсолютно заслуженное.
 
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