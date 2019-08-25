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Осень, подушки, бумажный корабль. Посмотрите на сказочный Минск в обновленных витринах ГУМа
26.08.2019 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичный ГУМ обновил витрины. За стеклом — трогательные персонажи, осенние пейзажи и немного сказочный Минск. TUT.BY предлагает рассмотреть все в деталях.
ГУМ оформил витрины на осень. Композиции создавались по мотивам творчества белорусской художницы Анны Силивончик.
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Витрины созданы по мотивам творчества белорусской художницы Анны Силивончик.
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