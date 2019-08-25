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Парень украл рюкзак в баре, но во всем признался, увидев себя по телевизору
26.08.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодой человек, похитивший рюкзак, увидел себя в эфире телепередачи и явился в РУВД. Об этом
В начале августа парень похитил рюкзак в одном из баров на улице Революционной. Об этом
Действия минчанина могут квалифицировать как кражу (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Санкция предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.
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Минчанину 27 лет, раньше он не был судим. Его отпустили под обязательство о явке.
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