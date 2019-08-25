Парень украл рюкзак в баре, но во всем признался, увидев себя по телевизору

Источник материала: Tut.by

Молодой человек, похитивший рюкзак, увидел себя в эфире телепередачи и явился в РУВД. Об этом пишет милиция Минска.

В начале августа парень похитил рюкзак в одном из баров на улице Революционной. Об этом сообщали милиция и СМИ. Похититель увидел свои фото в телеэфире, после чего пришел в РУВД и во всем сознался. Минчанину 27 лет, раньше он не был судим. Его отпустили под обязательство о явке.

Действия минчанина могут квалифицировать как кражу (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Санкция предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.