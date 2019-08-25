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Парень украл рюкзак в баре, но во всем признался, увидев себя по телевизору

26.08.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой человек, похитивший рюкзак, увидел себя в эфире телепередачи и явился в РУВД. Об этом пишет милиция Минска.

В начале августа парень похитил рюкзак в одном из баров на улице Революционной. Об этом сообщали милиция и СМИ. Похититель увидел свои фото в телеэфире, после чего пришел в РУВД и во всем сознался. Минчанину 27 лет, раньше он не был судим. Его отпустили под обязательство о явке.

Действия минчанина могут квалифицировать как кражу (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Санкция предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанину 27 лет, раньше он не был судим. Его отпустили под обязательство о явке.
 
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