В Гродно на проспекте Янки Купалы появится новый парк, а в Пышках откроются гостиницы и кафе

Источник материала: Tut.by

В Гродно появится еще один парк. Его хотят разбить около больницы на проспекте Янки Купалы. К работам приступят уже осенью, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото носит иллюстративный характер, hrodna.life

Также кардинальные изменения ждут лесопарковую зону Пышки. Гроднозеленстрой переедет за черту города, а его территорию собираются отдать под гостиницы и объекты общепита.

В будущем в Пышках хотят сделать еще одно футбольное поле и восстановить бывший детский лагерь.