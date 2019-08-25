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В Гродно на проспекте Янки Купалы появится новый парк, а в Пышках откроются гостиницы и кафе

26.08.2019 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно появится еще один парк. Его хотят разбить около больницы на проспекте Янки Купалы. К работам приступят уже осенью, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото носит иллюстративный характер, hrodna.life

Также кардинальные изменения ждут лесопарковую зону Пышки. Гроднозеленстрой переедет за черту города, а его территорию собираются отдать под гостиницы и объекты общепита.

В будущем в Пышках хотят сделать еще одно футбольное поле и восстановить бывший детский лагерь.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно появится еще один парк. Его хотят разбить около больницы на проспекте Янки Купалы. К работам по его благоустройству приступят уже осенью
 
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