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В Гродно на проспекте Янки Купалы появится новый парк, а в Пышках откроются гостиницы и кафе
26.08.2019 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно появится еще один парк. Его хотят разбить около больницы на проспекте Янки Купалы. К работам приступят уже осенью,
Также кардинальные изменения ждут лесопарковую зону Пышки. Гроднозеленстрой переедет за черту города, а его территорию собираются отдать под гостиницы и объекты общепита.
В будущем в Пышках хотят сделать еще одно футбольное поле и восстановить бывший детский лагерь.
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В Гродно появится еще один парк. Его хотят разбить около больницы на проспекте Янки Купалы. К работам по его благоустройству приступят уже осенью
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