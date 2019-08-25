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В сентябре изменится расписание поездов между Брестом и Тересполем
26.08.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за ремонтных путевых работ на польской стороне в сентябре изменится порядок курсирования поездов сообщением Брест-Тересполь-Брест,
1 сентября отменяются поезда:
№ 123 Брест — Тересполь (отправление 16.43, прибытие 16.01)
№ 124 Тересполь — Брест (отправление 21.05, прибытие 22.26).
2 сентября отменяются поезда:
№ 119 Брест — Тересполь (отправление 7.00, прибытие 6.21)
№ 120 Тересполь — Брест (отправление 10.26, прибытие 11.47)
Со 2 сентября назначается поезда:
№ 121 Брест — Тересполь (отправление 13.00, прибытие 12.20)
№ 122 Тересполь — Брест (отправление 13.51, прибытие 15.12)
Со 2 сентября изменяется расписание поездов:
№ 124 Тересполь — Брест (отправление 21.37, прибытие 22.58 (пн, вт, ср, чт, сб))
№ 124 Тересполь — Брест (отправление 19.45, прибытие 21.06 (пт и вс))
С 3 сентября изменяется расписание поездов:
№ 119 Тересполь — Брест (отправление 06.52, прибытие 06.13).
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Из-за ремонтных путевых работ на польской стороне в сентябре изменится порядок курсирования поездов сообщением Брест-Тересполь-Брест.
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