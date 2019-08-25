ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчины, 18 лет назад убившие жену экс-председателя Докшицкого райисполкома, получили по 17 лет

26.08.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд вынес приговор двум мужчинам, в 2000 году напавшим на дом бывшего председателя Докшицкого райисполкома Иосифа Подреза и убившим его 46-летнюю жену, сообщает Верховный суд.

Молодые мужчины (в 2000 году им было по 23 года) проникли в дом и гараж бывшего чиновника и искали там ценные вещи и деньги. Какое-то время незваные гости орудовали в доме без свидетелей, но потом вернулась хозяйка. Женщину связали телефонным проводом и скотчем и стали избивать, угрожая ножом и электрическим проводом с оголенными жилами.

На теле жертвы было «не менее 18 травмирующих воздействий в области головы, туловища, рук и ног». Женщина умерла на месте.

Преступники забрали имущество и деньги на сумму не менее 2 млн 672 тысяч неденоминированных рублей (более 3300 долларов по курсу Нацбанка в 2000 году).

Злоумышленников нашли только весной 2018 года — благодаря генетической экспертизе. Один из них совершил кражу. И его биологические образцы совпали со следами эпителия на окурках, оставленных на месте преступления в Докшицах.

Суд признал обоих мужчин виновными в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Они приговорены к 17 годам в колонии усиленного режима. Один из них также получил штраф — 1050 рублей.

Мужу погибшей женщины обвиняемые должны выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебский областной суд вынес приговор двум мужчинам, в 2000 году напавшим на дом бывшего председателя Докшицкого райисполкома Иосифа Подреза и убившим его 46-летнюю...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно на проспекте Янки Купалы появится новый парк, а в Пышках откроются гостиницы и кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика