Мужчины, 18 лет назад убившие жену экс-председателя Докшицкого райисполкома, получили по 17 лет

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд вынес приговор двум мужчинам, в 2000 году напавшим на дом бывшего председателя Докшицкого райисполкома Иосифа Подреза и убившим его 46-летнюю жену, сообщает Верховный суд.

Молодые мужчины (в 2000 году им было по 23 года) проникли в дом и гараж бывшего чиновника и искали там ценные вещи и деньги. Какое-то время незваные гости орудовали в доме без свидетелей, но потом вернулась хозяйка. Женщину связали телефонным проводом и скотчем и стали избивать, угрожая ножом и электрическим проводом с оголенными жилами.

На теле жертвы было «не менее 18 травмирующих воздействий в области головы, туловища, рук и ног». Женщина умерла на месте.

Преступники забрали имущество и деньги на сумму не менее 2 млн 672 тысяч неденоминированных рублей (более 3300 долларов по курсу Нацбанка в 2000 году).

Злоумышленников нашли только весной 2018 года — благодаря генетической экспертизе. Один из них совершил кражу. И его биологические образцы совпали со следами эпителия на окурках, оставленных на месте преступления в Докшицах.

Суд признал обоих мужчин виновными в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. Они приговорены к 17 годам в колонии усиленного режима. Один из них также получил штраф — 1050 рублей.

Мужу погибшей женщины обвиняемые должны выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.