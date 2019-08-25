Борисовчанка приняла участие в выставке кошек

Источник материала: Единство

Порода мейн-кун самая крупная на выставке. От того самая заметная. Спрашиваю у Людмилы Масловской из Борисова сколько весит ее кот.

- Это еще котенок, ему всего 8 месяцев, - поправляет она. – Недавно кошка принесла восьмерых. Один из первенцев перед вами. Зовут Шерхан.

По словам хозяйки конкурентов у Шерхана нет. Вчера завоевал в своей номинации первое место.

- Это самый крупный домашний кот в мире, повзрослеет – будет весить 12 килограммов, а в обхвате с хвостом достигает более метра, сейчас уже вымахал длиною 70 сантиметров. На ушах кисточки, как у рыси. Он также любит ночью поесть, - добавляет Людмила и достает питомца из вольера для конкурсного осмотра.

Хозяйка ничуть не волнуется, так как уверена в качествах Шерхана. Вместе подходим к бельгийскому судье Мирославу Яршужевскому. Он дает высокую оценку питомцу, не исключено, что сегодня станет лучшим в своей категории: «Это визитная карточка хозяйки, есть чем гордиться».

Председатель клуба котов, эксперт международной категории Ольга Рогачева-Кузако:

- Своих питомцев представили более 90 участников из Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии. Они привезли более 150 кошек. Цель – племенная оценка, а также воспитательное значение. Гости познакомились с многообразным миром этих животных, на рингах и породных шоу можно было узнать об истории породы, их особенностях, что полезно для будущих заводчиков и любителей. В экспертной части судьи оценивали питомцев и выставляли баллы. В первую очередь обращали внимание на внешние данные - уши, хвост, голову и глаза.

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