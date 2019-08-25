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Врачи по-новому начали оформлять рецепты на лекарства

26.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Теперь при оформлении электронного рецепта дублирование его на бумажном носителе не требуется, кроме случаев, когда выписываются наркотические средства или психотропные вещества. Введение этих норм создаст предпосылки для внедрения новой услуги - дистанционного оформления электронного рецепта для пациентов, имеющих хронические заболевания. По словам Виктора Сидоренко, это будет иметь положительный эффект и повысит удовлетворенность граждан услугами здравоохранения.

"Но это не значит, что не будет альтернативы. Мы сохраним право граждан, которые по каким-то причинам отказываются от обработки их персональных данных в информационной системе, на получение рецепта на бумажном носителе", - добавил заведующий сектором.

Международный опыт показывает, что полностью перейти на рецепт в "цифре" не удалось пока никому. По последним исследованиям в Эстонии, признанного лидера по цифровой трансформации, этот показатель составляет 99%.

Проект по внедрению технологии обращения электронных рецептов стартовал 4 года назад на базе восьми пилотных учреждений здравоохранения Минска. С того момента Минздрав, организации здравоохранения совместно с разработчиками системы - РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения и Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси - прошли большой путь по разработке соответствующего программного обеспечения, внедрению системы "Электронный рецепт".

Минздрав рассматривает проект по созданию технологии обращения электронных рецептов как часть централизованной информационной системы электронного здравоохранения. Кроме того, в ходе проекта отрабатываются некоторые решения, которые будут применяться в "большой" системе электронного здравоохранения. Например, протокол обмена медицинской информацией HL7.

Сегодня 2,3 млн жителей страны имеют карту для медицинского обслуживания. Работа по выдаче таких карт будет продолжена. В будущем планируется ввести дополнительное средство идентификации пациента в системе по ID-паспорту.

http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/perevod-retseptov-v-tsifru/

 
Теги: Минск
 
 
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25 августа вступило в силу постановление Министерства здравоохранения, которое устанавливает новый порядок оформления рецепта врача. Законодательно закреплен...
 
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