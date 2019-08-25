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Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования по выдвижению кандидатов в депутаты

26.08.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования по выдвижению кандидатов в депутаты

РЕШЕНИЕ

20 августа 2019 года. №12-13

г.Кировск

Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования по выдвижению кандидатов в депутаты

На основании части одиннадцатой статьи 61, части девятой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Определить на территории Кировского района места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на период с 8 сентября 2019 г. по 7 октября 2019 г. включительно:

площадь имени Кирова;

автостанция г. Кировска;

прокуратура Кировского района.

  1. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кіравец» и разместить на официальном Интернет-сайте Кировского районного исполнительного комитета.
  2. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Кировского районного исполнительного комитета Белявскую Т.И., начальника отдела внутренних дел Кировского районного исполнительного комитета Шункевича А.В.

 

Председатель                                                                   В.М.Гулый

Управляющий делами                                                    Е.А.Сакадынец

 
 
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РЕШЕНИЕ 20 августа 2019 года. №12-13 г.Кировск Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования по выдвижению кандидатов в депутаты На основании...
 
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