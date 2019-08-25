РЕШЕНИЕ
20 августа 2019 года. №12-13
г.Кировск
Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования по выдвижению кандидатов в депутаты
На основании части одиннадцатой статьи 61, части девятой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить на территории Кировского района места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на период с 8 сентября 2019 г. по 7 октября 2019 г. включительно:
площадь имени Кирова;
автостанция г. Кировска;
прокуратура Кировского района.
- Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кіравец» и разместить на официальном Интернет-сайте Кировского районного исполнительного комитета.
- Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Кировского районного исполнительного комитета Белявскую Т.И., начальника отдела внутренних дел Кировского районного исполнительного комитета Шункевича А.В.
Председатель В.М.Гулый
Управляющий делами Е.А.Сакадынец