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Когда в Galleria Minsk откроется «Евроопт»
26.08.2019 18:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу в ТРЦ Galleria Minsk был закрыт магазин «Евроопт». Выяснилось, что это произошло из-за
Сегодня в экономическом суде Минска прошло второе заседание по иску «Галерея Концепт» к «Евроторгу». Суть спора — аренда. Следующее заседание состоится 4 сентября.
Напомним, стороны обменялись версиями причин конфликта. В «Евроторге» утверждают, что претензии к «Евроопту» в Galleria Minsk появились в июне этого года после того, как торговый центр передали в управление российской компании Praktika Development. В юридической службе «Галереи Концепт» заявили, что спор основан исключительно на неисполнении «Евроторгом» на протяжении всего времени аренды — с даты открытия самого торгового центра в 2016 году — обязанностей в части пожарной безопасности на арендуемых площадях.
Все это время с пятницы, 23 августа, магазин закрыт. Как нам пояснили в юридической службе «Галерея Концепт», до вынесения судебного решения «Евроопт» в Galleria Minsk открывать не планируют.
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В Экономическом суде Минска сейчас рассматривают иск компании «Галерея Концепт» к «Евроопту». Суть спора - аренда. Все это время гипермаркет в Galleria Minsk закрыт.
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