Когда в Galleria Minsk откроется «Евроопт»

Источник материала: Tut.by

В пятницу в ТРЦ Galleria Minsk был закрыт магазин «Евроопт». Выяснилось, что это произошло из-за конфликта между крупнейшим ритейлером страны и руководством торгового центра. В Galleria Minsk рассказали, когда гипермаркет все же будет открыт.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Сегодня в экономическом суде Минска прошло второе заседание по иску «Галерея Концепт» к «Евроторгу». Суть спора — аренда. Следующее заседание состоится 4 сентября.

Напомним, стороны обменялись версиями причин конфликта. В «Евроторге» утверждают, что претензии к «Евроопту» в Galleria Minsk появились в июне этого года после того, как торговый центр передали в управление российской компании Praktika Development. В юридической службе «Галереи Концепт» заявили, что спор основан исключительно на неисполнении «Евроторгом» на протяжении всего времени аренды — с даты открытия самого торгового центра в 2016 году — обязанностей в части пожарной безопасности на арендуемых площадях.

Все это время с пятницы, 23 августа, магазин закрыт. Как нам пояснили в юридической службе «Галерея Концепт», до вынесения судебного решения «Евроопт» в Galleria Minsk открывать не планируют.