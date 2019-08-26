ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карпенко: Вопрос с общенациональным экзаменом будет решен до конца года

26.08.2019 22:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Общенациональный экзамен, если он будет введен, поможет независимо оценить знания по предмету и при этом не перегрузить школьников. Об этом в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1» сообщил министр образования Игорь Карпенко.

— Мы в школе, допустим, пишем изложение. А при поступлении в вуз сдаем тест. По математике мы пишем контрольную работу письменную, а при поступлении сдаем тест. Разные по форме экзамены, и конечно, это создает определенные проблемы, — считает министр.

Карпенко пояснил: с одной стороны, ученику нужна хорошая оценка по выпускным экзаменам в школе, а с другой стороны, ему нужно подготовиться к ЦТ. В итоге разрывается и учитель — готовить ребенка к школьным экзаменам или к централизованному тестированию.

— Двойная нагрузка. Здесь есть резерв, где можно было бы это разгрузить. Может быть, совместим экзамен в школе и централизованное тестирование. Мы его условно называем общенациональный экзамен. Чтобы, с одной стороны, оценить знания по данному  предмету, а с другой — не перегрузить школьников дополнительной подготовкой к ЦТ, — добавил Карпенко.

По его словам, вопрос с общенациональным экзаменом будет решен на специальном совещании, которое пройдет до конца этого года с участием президента.

При этом министр отметил, что даже если данные новшества будут введены, они будут введены постепенно.

Ранее в Министерстве образования говорили, что национальный экзамен может появиться в стране уже в 2020–2021 году. «Базой останется централизованное тестирование, а к нему еще добавится устная или письменная часть испытания», — так в Министерстве образования обрисовывали его форму.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Игоря Карпенко. Президент считает, что «систему поступления в вузы придется где-то совершенствовать».

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Может быть, совместим экзамен в школе и ЦТ. Чтобы с одной стороны оценить знания по предмету, а с другой - не перегрузить дополнительной подготовкой к ЦТ, - добавил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мы не маем права забыць… У в.Боркі адбыўся мітынг-рэквіем, прысвечаны Дню памяці жыхароў д.Боркі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика