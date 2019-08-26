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Карпенко: Вопрос с общенациональным экзаменом будет решен до конца года
26.08.2019 22:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общенациональный экзамен, если он будет введен, поможет независимо оценить знания по предмету и при этом не перегрузить школьников. Об этом в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале
— Мы в школе, допустим, пишем изложение. А при поступлении в вуз сдаем тест. По математике мы пишем контрольную работу письменную, а при поступлении сдаем тест. Разные по форме экзамены, и конечно, это создает определенные проблемы, — считает министр.
Карпенко пояснил: с одной стороны, ученику нужна хорошая оценка по выпускным экзаменам в школе, а с другой стороны, ему нужно подготовиться к ЦТ. В итоге разрывается и учитель — готовить ребенка к школьным экзаменам или к централизованному тестированию.
— Двойная нагрузка. Здесь есть резерв, где можно было бы это разгрузить. Может быть, совместим экзамен в школе и централизованное тестирование. Мы его условно называем общенациональный экзамен. Чтобы, с одной стороны, оценить знания по данному предмету, а с другой — не перегрузить школьников дополнительной подготовкой к ЦТ, — добавил Карпенко.
По его словам, вопрос с общенациональным экзаменом будет решен на специальном совещании, которое пройдет до конца этого года с участием президента.
При этом министр отметил, что даже если данные новшества будут введены, они будут введены постепенно.
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Напомним, сегодня Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Игоря Карпенко. Президент
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- Может быть, совместим экзамен в школе и ЦТ. Чтобы с одной стороны оценить знания по предмету, а с другой - не перегрузить дополнительной подготовкой к ЦТ, - добавил...
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