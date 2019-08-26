ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь пропал горшок с монетами: скульптуру «Золотая рыбка» в Витебске снова обокрали

27.08.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У скульптуры «Золотая рыбка» на набережной Западной Двины в Витебске исчез горшок с монетами. Ранее у «рыбки» украли ключ.


Фото: Юрий Шепелев

Композиция «Золотая рыбка» авторства Ивана Казака появилась на набережной у слияния Западной Двины и Витьбы в июне 2017 года на праздновании Дня города. Скульптура сразу понравилась горожанам, туристам, фотографам и молодоженам.

В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск». Вандалов так и не нашли.


Горшочек находился в «ракушке». Фото: Юрий Шепелев

На этот раз скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен на коротком штыре внизу памятника, внутри большой «ракушки». Еще вечером 25 августа скульптурный элемент был на месте.


Ключ, которого «рыбка лишилась в прошлом году. Фото: Игорь Матвеев

К слову, горожане бросали в горшочек настоящие монеты и, наверняка, загадывали возле памятника желания.

Появление этой скульптуры объясняют тем, что в Витебске дважды бывал автор «Сказки о рыбаке и рыбке» Александр Пушкин.


Так выглядел горошочек с монетами. Фото: Игорь Матвеев
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У скульптуры «Золотая рыбка» на набережной Западной Двины в Витебске исчез горшок с монетами. Ранее у «рыбки» украли ключ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Памятник неизвестному солдату откопали рабочие в Барановичах. Откуда он там взялся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика