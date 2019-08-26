Теперь пропал горшок с монетами: скульптуру «Золотая рыбка» в Витебске снова обокрали

Источник материала: Tut.by

У скульптуры «Золотая рыбка» на набережной Западной Двины в Витебске исчез горшок с монетами. Ранее у «рыбки» украли ключ.



Фото: Юрий Шепелев

Композиция «Золотая рыбка» авторства Ивана Казака появилась на набережной у слияния Западной Двины и Витьбы в июне 2017 года на праздновании Дня города. Скульптура сразу понравилась горожанам, туристам, фотографам и молодоженам.

В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск». Вандалов так и не нашли.



Горшочек находился в «ракушке». Фото: Юрий Шепелев

На этот раз скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен на коротком штыре внизу памятника, внутри большой «ракушки». Еще вечером 25 августа скульптурный элемент был на месте.



Ключ, которого «рыбка лишилась в прошлом году. Фото: Игорь Матвеев

К слову, горожане бросали в горшочек настоящие монеты и, наверняка, загадывали возле памятника желания.

Появление этой скульптуры объясняют тем, что в Витебске дважды бывал автор «Сказки о рыбаке и рыбке» Александр Пушкин.



Так выглядел горошочек с монетами. Фото: Игорь Матвеев