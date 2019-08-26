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Теперь пропал горшок с монетами: скульптуру «Золотая рыбка» в Витебске снова обокрали
27.08.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У скульптуры «Золотая рыбка» на набережной Западной Двины в Витебске исчез горшок с монетами. Ранее у «рыбки» украли ключ.
Композиция «Золотая рыбка» авторства Ивана Казака
В первоначальном виде скульптура просуществовала до августа 2018 года, пока у «рыбки» не украли символический ключ от города с гербом и надписью «Віцебск». Вандалов так и не нашли.
На этот раз скульптура лишилась стилизованного горшочка с монетами. Он был закреплен на коротком штыре внизу памятника, внутри большой «ракушки». Еще вечером 25 августа скульптурный элемент был на месте.
К слову, горожане бросали в горшочек настоящие монеты и, наверняка, загадывали возле памятника желания.
Появление этой скульптуры объясняют тем, что в Витебске дважды бывал автор «Сказки о рыбаке и рыбке» Александр Пушкин.
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У скульптуры «Золотая рыбка» на набережной Западной Двины в Витебске исчез горшок с монетами. Ранее у «рыбки» украли ключ.
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