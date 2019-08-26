Памятник неизвестному солдату откопали рабочие в Барановичах. Откуда он там взялся?

Источник материала: Tut.by

Во время земляных работ у строящегося магазина «Санта» на пересечении улиц Коммунистической и Куйбышева в городе Барановичи откопали памятник неизвестному солдату, пишет газета «Наш край».





На цементном памятнике, выделанном в форме креста, видна надпись на польском языке, которая переводится так: «Неизвестный солдат армии немецкой».

— Захоронение неизвестного солдата германской армии, предположительно, было сделано во времена Первой мировой войны, — прокомментировали находку в Барановичском краеведческом музее. — Судя по тому, что надпись на польском языке, вероятно, захоронение было обнаружено в 20-х годах прошлого столетия, при польской власти. Как дань уважения одной нации погибшим солдатам другой и могло быть принято решение перезахоронить останки солдата, установив на могиле памятный знак.





— Вряд ли там было захоронение: скорее всего, его перенесли с территории кладбища для каких-то нужд во время благоустройства территории, — считает Владимир Зуев, старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Баргу, председатель ЭКОО «Неруш», депутат городского Совета депутатов.

По мнению сотрудников музея, памятник следует поместить на территорию старого польского кладбища, расположенного неподалеку, либо отвезти в деревню Кисели, где сохранилось кладбище времен Первой мировой войны.