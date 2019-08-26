Президент взялся за образование, 100 дней Зеленского, бульбаши, грибы и поцелуи G7 - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Какая прекрасная погода, да? Нетипично для конца августа — температура сейчас где-то на 5 °C превышает климатическую норму, и вся эта неделя обещает быть неплохой : циклоны, источники плохой погоды, пока далеко от нашей страны. Пусть и все остальные ненастья обходят Беларусь стороной! Так, а что у нас происходило вчера?..



Фото: @kuzminaekaterina115, instagram.com

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Эй, бульбаши , а вы знали, что такое обращение к белорусам — вполне оправданное? В пересчете на каждого человека мы съедаем по 183 кг картошки в год — и это действительно больше всех в мире! Вот здесь мы собрали всевозможные факты о белорусской картошке — и это очень интересно .

, а вы знали, что такое обращение к белорусам — вполне оправданное? В пересчете на каждого человека мы съедаем по 183 кг картошки в год — и это действительно больше всех в мире! Вот здесь мы собрали всевозможные факты о белорусской картошке — . Представляете, Зеленский на посту президента Украины уже 100 дней! Концепцию о первых 100 днях президентства придумал 32-й президент США Франклин Рузвельт. Считается, что именно по итогу трех с половиной месяцев можно делать первые промежуточные выводы по поводу деятельности нового человека во власти. Так давайте же посмотрим, что Владимир Зеленский успел сделать за 100 дней и какие его решения в самом ближайшем будущем приведут к значимым результатам.





В Беларусь едет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. Вот здесь — все, что мы о нем знаем .

по национальной безопасности Джон Болтон. В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. . МИДы Беларуси и Литвы снова обменялись заявлениями по поводу БелАЭС. Наши выступили цитатой Толстого ! А в Вильнюсе, кстати, отменили учения на случай аварии на БелАЭС — и вот почему .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Во французском Биаррице завершился саммит G7. По итогам двухдневных переговоров мировых лилеров не было сделано громких заявлений, но многие даже не обратили на это внимание — обсуждалась не столько политика, сколько поцелуи и объятия. Смотрите, было очень мило (порой — неожиданно) ! А видели, что Макрон подарил лидерам G7 ?..





О СПОРТЕ

Наша теннисистка Саша Саснович выиграла свой первый матч на US Open , завершив последний сет со счетом 6:0. Чего нам ждать от турнира дальше, давайте напомним здесь .

Саша Саснович , завершив последний сет со счетом 6:0. Чего нам ждать от турнира дальше, . А вы знали, что в Беларуси есть женский футбол — и он очень крутой? Футболистки «Минска» вышли в 1/16 Лиги чемпионов — в истории суверенной Беларуси наши мужские команды никогда не выходили в плей-офф главного еврокубка. Мы пригласили в студию девушек и поговорили с ними об отличиях мужского футбола от женского, подкатах (и тех, и тех) и о том, кто первым привезет европейский трофей в Беларусь — мужчины или женщины. А еще спросили, как же они, бедные, играют во время месячных .

— и он очень крутой? Футболистки «Минска» вышли в 1/16 Лиги чемпионов — в истории суверенной Беларуси наши мужские команды никогда не выходили в плей-офф главного еврокубка. об отличиях мужского футбола от женского, подкатах (и тех, и тех) и о том, кто первым привезет европейский трофей в Беларусь — мужчины или женщины. . Из минского хоккейного «Динамо» уходит капитан . «К сожалению, в этом году путь, которым идут тренеры и руководство, — это путь без меня». Что там говорят о крысах и кораблях?..

Все новости понедельника, 26 августа





Кстати. Сегодня же в Минске стартует новый «Гастрофест»: 20 заведений-участников предложат гостям еду из разных стран мира, стоимость всех сетов по традиции единая. Давайте расскажем, где, что и почем поесть . Хорошего дня, друзья!

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