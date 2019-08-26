Президент взялся за образование, 100 дней Зеленского, бульбаши, грибы и поцелуи G7 - все за вчера

Какая прекрасная погода, да? Нетипично для конца августа — температура сейчас где-то на 5 °C превышает климатическую норму, и вся эта неделя обещает быть неплохой: циклоны, источники плохой погоды, пока далеко от нашей страны. Пусть и все остальные ненастья обходят Беларусь стороной! Так, а что у нас происходило вчера?..
А пока наши читатели никак не могут забыть разнос силовиков. После того, как президент выговорился, ожидавшихся отставок пока не случилось. И пошла волна возмущенных писем, звонков, постов в соцсетях: «А дальше что?! Это же про наш случай президент сказал! Это же нам подкинули, нас оговорили и все фальсифицировали!» Что со всем этим делать, вот здесь думала наша Ольга Лойко.
Кстати, вы же помните, что в пятницу Лукашенко исполнится 65 лет? Правда, он отмечает праздник 31 августа: в 2010 году в биографию президента, размещенную на его официальном сайте, внесли изменения. Узнали, как будет отмечать в этот раз (там же еще и Николаю 15 исполняется!).
Эй, бульбаши, а вы знали, что такое обращение к белорусам — вполне оправданное? В пересчете на каждого человека мы съедаем по 183 кг картошки в год — и это действительно больше всех в мире! Вот здесь мы собрали всевозможные факты о белорусской картошке — и это очень интересно.
Представляете, Зеленский на посту президента Украины уже 100 дней! Концепцию о первых 100 днях президентства придумал 32-й президент США Франклин Рузвельт. Считается, что именно по итогу трех с половиной месяцев можно делать первые промежуточные выводы по поводу деятельности нового человека во власти. Так давайте же посмотрим, что Владимир Зеленский успел сделать за 100 дней и какие его решения в самом ближайшем будущем приведут к значимым результатам.
В Беларусь едет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. Вот здесь — все, что мы о нем знаем.
А вы знали, что в Беларуси есть женский футбол — и он очень крутой? Футболистки «Минска» вышли в 1/16 Лиги чемпионов — в истории суверенной Беларуси наши мужские команды никогда не выходили в плей-офф главного еврокубка. Мы пригласили в студию девушек и поговорили с ними об отличиях мужского футбола от женского, подкатах (и тех, и тех) и о том, кто первым привезет европейский трофей в Беларусь — мужчины или женщины. А еще спросили, как же они, бедные, играют во время месячных.
Из минского хоккейного «Динамо» уходит капитан. «К сожалению, в этом году путь, которым идут тренеры и руководство, — это путь без меня». Что там говорят о крысах и кораблях?..
Кстати. Сегодня же в Минске стартует новый «Гастрофест»: 20 заведений-участников предложат гостям еду из разных стран мира, стоимость всех сетов по традиции единая. Давайте расскажем, где, что и почем поесть. Хорошего дня, друзья!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.