Технологии медицины. Как работает современный аппарат по реставрации зубов

Источник материала: Tut.by

Развитие цифровых технологий в стоматологии напоминает эволюцию мобильных телефонов. Как за какой-то десяток лет простая «звонилка» превратилась в смартфон со множеством облегчающих жизнь функций, так и примитивные стоматологические аппараты сегодня заменили целые комплексы с усовершенствованным программным обеспечением. Они перевернули представление о том, как можно быстро вернуть своей улыбке голливудское совершенство.

В первом выпуске проекта «Технологии медицины» мы расскажем об аппарате для экономичной эстетической керамической реставрации зубов, который позволяет, к примеру, всего за один прием у стоматолога-терапевта пройти весь этап от подготовки до установления самой реставрационной конструкции. О том, как работает такой аппарат, рассказала стоматолог-терапевт первой категории медицинского центра «ЛОДЭ» Татьяна Балабаева.

Сканер вместо старомодных слепков

Вне зависимости от возраста, пациенты думают о необходимости сходить к стоматологу по меньшей мере с волнением. Особенно, когда их ждет основательная реконструкция.

— Если жевательная поверхность зуба разрушена более чем на 50%, то пломбу уже устанавливать нельзя, — рассказывает Татьяна. — Но в зависимости от проблемы врач может предложить протезирование даже в том случае, если повреждение свыше 30%. Раньше это означало одно: необходимо поставить коронку.





Тот, кто уже знаком с привычным процессом установления коронки, мысленно готовится к забегу на длительную дистанцию. Раньше традиционно все начиналось со спиливания зуба на толщину коронки. Потом снимались слепки — процедура малоприятная. Хоть стоматологи уже давно отказались от гипса и делают оттиски при помощи более комфортных альгинатных масс, у многих (особенно у старшего поколения) эти манипуляции все равно вызывают рвотный рефлекс.

Затем в зуботехнической лаборатории по слепку формировали коронку, покрывали ее глазурью и запекали в специальной печи. После пациента звали на примерку изделия, но она порой заканчивалась записью на очередной прием: не факт, что коронка «сядет» на зуб. Это связано со сложной многоэтапной цепочкой изготовления изделия. На каждом этапе возможна техническая ошибка (некачественный оттиск, скол гипса на модели и т.д.). Таким образом, череда необходимых действий растягивалась на несколько походов в клинику. Врач же мог заболеть, собраться в отпуск, просто иметь длинный список пациентов. Бывало, и месяц проходил, прежде чем человек начинал улыбаться, не прикрывая ладонью рот.

Сегодня же, если стоматолог-терапевт владеет новыми технологиями, то с помощью цифровой системы CAD/CAM вполне возможно обойти большинство звеньев этой длинной цепи.





Первым делом врач исследует ротовую полость сканером. Хватает несколько минут, чтобы изображение челюсти в 3D-формате высокого разрешения возникло на экране монитора. Программа сразу же воспроизводит зубы в 12-кратном увеличении. Это позволяет стоматологу с максимальной точностью смоделировать будущую коронку.

— В компьютерной программе можно смоделировать необходимую для реставрации зуба конструкцию, — объясняет Татьяна. — Так как сканируются обе челюсти, система автоматически учитывает, как отреставрированный зуб будет соприкасаться с «соседями» на противоположной челюсти. Моделирование помогает просчитать последствия установки конструкции и, соответственно, избежать возможных ошибок. Иногда программа указывает, что необходимо подпилить, чтобы нагрузка на челюсть распределялась правильно. Благодаря сканированию можно понять, насколько качественно готовятся зубы не только для керамической реставрации, но и под пломбы.





Пока стоматолог работает с программой, пациент может выйти из кресла, отдохнуть, сходить в кафе, например. Моделирование на компьютере помогает до минимума сократить подготовительный этап. Когда нужные параметры заданы, в игру вступает фрезер: из специальной болванки аппарат выпиливает нужную конструкцию. На всю процедуру он тратит около восьми минут.









— Материал блока, из которого вытачиваются реставрации, по своему составу напоминает ткани зуба, имеет ту же прозрачность, светопроницаемость, твердость, плотность. Ассортимент блоков для реставраций очень широк. А главное — он абсолютно не дает усадки во рту у пациента, потому что все усадочные процессы уже произошли заранее. Это очень важный момент, т.к. мы избегаем возможности возникновения трещин, сколов, послеоперационной чувствительности, как при реставрации композитными материалами во рту у пациента.

После фрезеровки конструкцию остается только отполировать и установить на место. Благодаря математической точности оборудования она хорошо фиксируется даже без специального медицинского клея.

— Больше не нужно контролировать, чтобы полость рта в течение двух часов была сухой, как при реставрации композитом. Для современного аппарата для реконструкции достаточно 20 минут.

«Срок годности обычной пломбы — пять лет»

Стоматологи повторяют: на состояние наших зубов влияют образ жизни, стрессы, пищевые привычки. Это приводит к тому, что на прием все чаще приходят люди с серьезными разрушениями зубов. И обычными пломбами их уже не вылечить.

— Любой композиционный материал в большом объеме невозможно уложить сразу, ведь он не сможет затвердеть и даст большую усадку. Значит, есть риск, что пломба, которая приклеена к твердым тканям, сжимаясь, потянет за собой стенки зуба и сломает их. Мне доводилось тратить на такую пломбу час, укладывая слой за слоем, засвечивая каждый на специальном оборудовании.





Правда, мало кто из обывателей помнит, что в среднем пломба имеет пятилетний срок службы. Между ней и тканью зуба находится адгезив (клей), который через некоторое время начинает растворяться. Краевое прилегание нарушается, возникают микроподтекания. Татьяна объясняет: спустя пять — в исключительном случае десять — лет пломбу необходимо заменять.

— С инновационными технологиями появилась возможность восстанавливать сложные разрушения с помощью керамических вкладок. Чем они отличаются от пломб? Своей долговечностью, ведь материал по физическим свойствам максимально близок к зубу. Современные блоки для фрезерования полихромны, отражают всю структуру зуба, поэтому можно подобрать любой необходимый оттенок. Благодаря точности моделирования вкладка вставляется так, что проблемы с нарушением краевого прилегания отпадают сами собой.





Защита зубов для музыкантов

Первый подобный аппарат для эстетической керамической реставрации зубов привезли в Беларусь еще в 1998 году, сама же САD/САМ технология перешагнула 30-летний рубеж со дня изобретения. Технологии развиваются стремительно, поэтому неудивительно, что теперь аппарат используют для исправления прикуса, протезирования, реставрации зубов всех видов, в ортопедии и имплантологии. К примеру, можно изготавливать виниры — эстетические накладки, если человека не устраивает форма или цвет его собственных зубов. Они также востребованы у музыкантов-духовиков, чтобы защитить зубы при игре на инструменте.

— Виниры имеют минимальную толщину, поэтому порой проще, надежнее и эстетичнее «облицевать» их с наружной стороны, чем полностью обтачивать под коронку. Современный пломбировочный материал достиг космического совершенства, поэтому абсолютно реально вручную по особой технологии создать накладку из композита. Но единичные врачи решаются взяться за изготовление, потому что это очень долго, сложно и нужно обладать виртуозной техникой. Новое программное оборудование с простым интерфейсом позволяет сократить время на изготовление виниров до одного часа.





Стоматолог при помощи аппарата для эстетической керамической реставрации зубов может попробовать освоить сложные зубосохраняющие схемы: например, создать искусственный зуб, «лапки» которого будут крепиться в пазах, выпиленных в твердых тканях соседних «живых» зубов. Фрезер аппарата может выточить и мостовидный протез. Правда, нужно учитывать, что врач имеет дело с безметалловой конструкцией, поэтому установить «мост» на полчелюсти не получится даже при большом желании: при постоянной нагрузке такая керамическая конструкция сломается. Поэтому ждать, пока половина зубов придет в негодность, не стоит: чем раньше стоматолог сможет начать работу над проблемами, тем больше шансов у пациента вернуть красивую улыбку.