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Россия ведет переговоры с Беларусью о создании лоукостера

27.08.2019 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет переговоры с белорусскими партнерами о создании лоукостеров в стране. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.

Как сообщает агентство, соответствующие переговоры Россия также ведет с Казахстаном.

«Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам», — рассказал Артемьев.

По его словам, процесс сейчас на стадии убеждения: в Беларуси и Казахстане еще не прочувствовали, что это прибыльный бизнес, важный и в социальном плане.

Ранее, напомним, в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси говорили о заинтересованности в том, чтобы лоукосты пришли в областные города.

В ведомстве сообщали, что принята концепция развития областных аэропортов, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории гродненского аэропорта.

В июле было объявлено, что с весны следующего года в Минск будет летать венгерский лоукост Wizz Air.

Однако вопрос создания белорусского лоукостера, по крайней мере публично, не обсуждался.

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, процесс сейчас на стадии убеждения: в Беларуси и Казахстане еще не прочувствовали, что это прибыльный бизнес, важный и в социальном плане.
 
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