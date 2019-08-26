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Россия ведет переговоры с Беларусью о создании лоукостера
27.08.2019 09:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет переговоры с белорусскими партнерами о создании лоукостеров в стране. Об этом РИА «Новости»
Как сообщает агентство, соответствующие переговоры Россия также ведет с Казахстаном.
«Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам», — рассказал Артемьев.
По его словам, процесс сейчас на стадии убеждения: в Беларуси и Казахстане еще не прочувствовали, что это прибыльный бизнес, важный и в социальном плане.
Ранее, напомним, в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси говорили о заинтересованности в том, чтобы лоукосты пришли в областные города.
В ведомстве
В июле было объявлено, что с весны следующего года в Минск
Однако вопрос создания белорусского лоукостера, по крайней мере публично, не обсуждался.
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По его словам, процесс сейчас на стадии убеждения: в Беларуси и Казахстане еще не прочувствовали, что это прибыльный бизнес, важный и в социальном плане.
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