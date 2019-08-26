Ел ягоды, спал на земле. В Хойникском районе грибник три дня провел в лесу

Источник материала: Tut.by

В Хойникском районе грибник пошел в лес и заблудился. Нашли мужчину только через три дня. Подробности рассказали в МВД.

26 августа днем в оперативно-дежурную службу Хойникского РОВД обратился местный житель. Он сообщил, что его 53-летний брат еще 23 августа ушел из дома в лес за грибами и пропал. Позже стало известно, что в лес мужчина пошел не один, а с приятелем. Только тот из лесной чащи вышел раньше и уже был дома.

Мужчина показал оперативникам примерное место, где он и потерявшийся разошлись. Милиционеры стали прочесывать лес. Ближе к вечеру, в 4-х километрах от деревни Небытов, они нашли пропавшего грибника.

Мужчина был сильно обезвожен, но мог передвигаться самостоятельно. Он рассказал, что все эти дни ел чернику и землянику, а спал на земле.