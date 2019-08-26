ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ел ягоды, спал на земле. В Хойникском районе грибник три дня провел в лесу

27.08.2019 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Хойникском районе грибник пошел в лес и заблудился. Нашли мужчину только через три дня. Подробности рассказали в МВД.

26 августа днем в оперативно-дежурную службу Хойникского РОВД обратился местный житель. Он сообщил, что его 53-летний брат еще 23 августа ушел из дома в лес за грибами и пропал. Позже стало известно, что в лес мужчина пошел не один, а с приятелем. Только тот из лесной чащи вышел раньше и уже был дома.

Мужчина показал оперативникам примерное место, где он и потерявшийся разошлись. Милиционеры стали прочесывать лес. Ближе к вечеру, в 4-х километрах от деревни Небытов, они нашли пропавшего грибника.

Мужчина был сильно обезвожен, но мог передвигаться самостоятельно. Он рассказал, что все эти дни ел чернику и землянику, а спал на земле.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 августа днем в оперативно-дежурную службу Хойникского РОВД обратился местный житель. Он сообщил, что его 53-летний брат еще 23 августа ушел из дома в лес за грибами...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно на день снова откроется медицинский городок. Все - бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика