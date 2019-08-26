В Гродно на день снова откроется медицинский городок. Все - бесплатно

Источник материала: Tut.by

В среду, 28 августа, медицинский городок откроется на проспекте Янки Купалы, 53 (территория музыкального колледжа). Все желающие смогут получить консультации невролога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, стоматолога, валеолога, врачей лечебной физкультуры и общей практики, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Здесь же можно пройти экспресс-тест крови на глюкозу, определить остроту зрения и внутриглазное давление, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму. На медицинской площадке пройдут мастер-классы по обучению скандинавской ходьбе, врачи предложат информационно-познавательную литературу по здоровому образу жизни для изучения в семейном кругу.

Вход и медицинские услуги бесплатны. Медицинский городок будет работать 28 августа с 13.00 до 16.00.

Похожая акция недавно прошла в микрорайоне Ольшанка.