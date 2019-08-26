В Борисове будут судить белоруса и немца: они возили наркотики через границу

Источник материала: Tut.by

Прокуратура изучила и направила в суд Борисовского района уголовное дело в отношении белоруса и гражданина Германии, сообщает ведомство. В машине у мужчин нашли кокаин и гашиш. Как говорили ранее в МВД, эту международную группу оперативники «разрабатывали» долгое время.

Фото: пресс-служба прокуратуры Минской области

По материалам дела, в марте 2019-го сотрудники милиции из Борисова и бойцы «Алмаза» задержали 39-летнего жителя Бреста и 46-летнего гражданина Германии.

В скрытой нише их машины нашли крупную партию гашиша и кокаина — на общую сумму около 30 тысяч евро. Подозревают, что в составе международной преступной группы мужчины покупали наркотики в Европе, а затем везли в Россию через Беларусь.

Как ранее уточняли в МВД, у мужчин нашли килограмм порошкообразного вещества «в оригинальной перуанской упаковке с фирменным логотипом», в составе которого содержался кокаин. А кроме того изъяли два небольших «пробника» с гашишем.

Действия фигурантов квалифицированы как незаконный оборот и провоз наркотиков через границу, а также покушение на провоз (последний эпизод перед задержанием). Мужчины все так же остаются под стражей. Согласно санкциям статей им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.