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В Борисове будут судить белоруса и немца: они возили наркотики через границу
27.08.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура изучила и направила в суд Борисовского района уголовное дело в отношении белоруса и гражданина Германии,
По материалам дела, в марте 2019-го сотрудники милиции из Борисова и бойцы «Алмаза» задержали 39-летнего жителя Бреста и 46-летнего гражданина Германии.
В скрытой нише их машины нашли крупную партию гашиша и кокаина — на общую сумму около 30 тысяч евро. Подозревают, что в составе международной преступной группы мужчины покупали наркотики в Европе, а затем везли в Россию через Беларусь.
Как ранее
Действия фигурантов квалифицированы как незаконный оборот и провоз наркотиков через границу, а также покушение на провоз (последний эпизод перед задержанием). Мужчины все так же остаются под стражей. Согласно санкциям статей им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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Теперь им грозит внушительный срок: от 10 до 20 лет.
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