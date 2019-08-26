Странный Минск. Куда подевались первые два подъезда и зачем лишний выход из перехода?

Источник материала: Tut.by

Многоэтажка без первых подъездов, двойная улица, лишний выход из подземного перехода. TUT.BY собрал семь минских странностей, которые заставляют прохожих останавливаться и удивленно оглядываться: здесь точно что-то не так!

Дом без первых двух подъездов



Дом № 23 на улице Козыревской. Крайний подъезд, который должен быть первым, считается третьим. Просто первые два подъезда «забыли построить». Фото: TUT.BY

Адрес дома на фото — Козыревская, 23. Нумерация подъездов такая: № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8. То есть подъезд № 3 находится с краю дома, а подъездов № 1 и № 2 просто не существует. Как нет и квартир с номерами меньше 31-й.

Сколько подъездов в доме, если верить табличкам? Восемь. Сколько, если верить своим глазам и умению считать? Шесть.

«Сначала два подъезда не достроили, а потом про них забыли», — так объясняет загадку таксист, который в этом доме и живет.

Таксистам не местным как раз объяснять сложно, где здесь третий подъезд, а где — первый. Табличка с номером 3, кстати, у двери сейчас не висит — наверное, ее сняли, чтобы совсем уж не сбивать с толку прохожих.

Странная Могилевская: двойная улица и затерянные адреса



Скриншот «Яндекс. Карты»

Могилевскую краеведы давно называют феноменом столичной топонимики. Дело в том, что по карте кажется: улиц с таким названием в Минске две. Одна Могилевская идет вдоль железнодорожных путей, вторая расположена южнее и кое-где почти параллельна первой. Есть даже перекресток двух Могилевских.

Как так вышло? Деревянные дома возле железной дороги на Брест стали сносить в середине 1970-х, тогда же проложили новую трассу Могилевской. Постепенно застроили высотками и одну улицу, и вторую, а название им дали общее.

Сложная история привела к удивительным фактам нумерации домов. Вам кажется, что здания № 3 и № 5 на улице Могилевской должны быть рядом? Как бы не так! Даже если провести линию по прямой, между ними больше километра.

Если вспомнить, что в Минске существует еще и станция метро «Могилевская», то этот топоним можно назвать одним из самых странных.

«Этаж девятый, в лифте нажимайте 5»



Дом на улице Одоевского, 36. Фото: TUT.BY

А сейчас заглянем в дом под адресом Одоевского, 36. Это девятиэтажка, в которой лифт останавливается лишь на четырех этажах. Это значит, что одним жильцам дома от лифта к своим квартирам приходится подниматься, другим — спускаться.

«Живу на пятом этаже, в лифте нажимать на третью кнопку» или «Этаж девятый, в лифте — пять», — так мудрено объясняют жители дома гостям, как дойти. Чтобы было проще, местные в лифте даже подсказки написали рядом с цифрами, указанными изначально. Мол, теперь все ясно: третья кнопка — это пятый этаж, а четвертая — седьмой. Стоп. Наоборот, самое время запутаться.



Панель с номерами этажей в лифте дома на улице Одоевского, 36. Фото: TUT.BY

Лишний выход из перехода?

Улица Ташкентская, которую основательно реконструировали в 2014 году, к чемпионату мира по хоккею. На снимке — два выхода из одного подземного перехода в районе остановки «Зоопарк» (на ту сторону дороги, где «Чижовка-Арена»).



Основной и «лишний» выход из подземного перехода на Ташкентской. Фото: TUT.BY



Выходы из подземного перехода на Ташкентской. Фото: TUT.BY

«Зачем было строить второй выход здесь? Что за напрасная трата денег?» — удивляется местный житель. И правда, выглядит странно.

Объяснение все-таки может быть вполне логичным. Дело в том, что в Чижовке проектируется трамвайная линия . Похоже, она может пройти как раз между двумя павильонами. Так что если смотреть впрок, лишний выход вполне оправданный.

Подъезды вразброс



Дом на улице Льва Сапеги, 7. Фото: TUT.BY

В девятиэтажке на улице Льва Сапеги, 7, — четыре подъезда. Читаем их номера по порядку, начиная с крайнего: № 4, № 3, № 1, № 2. Что помешало подписать подъезды не вразброс?

Что внутри? В четвертом подъезде расположено общежитие управления делами НАН Беларуси, в третьем — общежитие «МАПИД». В первом подъезде и втором — обычное жилье.



Подъезд № 1 — не крайний в доме, прописанном по адресу улица Льва Сапеги, 7. Фото: TUT.BY

Улица Солтыса — путаница с нумерацией

В начале улицы Солтыса все привычно: слева «нечетные» дома, справа «четные». А после перекрестка с улицей Ваупшасова начинается сумятица: по правую сторону можно встретить и «четные» дома, и «нечетные».

Здесь рядом со зданием № 205 — дом № 96, а через дорогу 185-й — почему бы и нет.



Часть улицы Солтыса. Скриншот «Яндекс. Карты»

В одном подъезде — сразу два

Дом № 80 на проспекте Независимости — заметный благодаря большим буквам МАЗ на крыше. Но еще интереснее он изнутри.

Входы в дом — во дворах. Для примера заглянем за дверь подъезда № 1 и увидим, что в нем спрятаны как будто сразу два подъезда!



Дом № 80 на проспекте Независимости. Скриншот «Яндекс. Панорама»



Проем в левой части кадра — вход в подъезд. Одна лестница ведет на одну сторону подъезда и к лифту и квартирам, другая — на другую, где тоже есть лифт и квартиры. Фото: TUT.BY

Одна лестница уходит налево от входной двери, а потом закручивается вверх как будто вокруг лифтовой шахты. По этажам — квартиры. Вторая лестница уходит направо от входной двери и закручивается вокруг другой лифтовой шахты. Тут тоже по этажам — квартиры. Такая вот необычная планировка.

А на какие странные моменты в топонимике, на улицах и в конструкции домов Минска обращали внимание вы? Пишите в комментариях на форуме или по адресу snezhana@tutby.com.