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Странный Минск. Куда подевались первые два подъезда и зачем лишний выход из перехода?

27.08.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многоэтажка без первых подъездов, двойная улица, лишний выход из подземного перехода. TUT.BY собрал семь минских странностей, которые заставляют прохожих останавливаться и удивленно оглядываться: здесь точно что-то не так!

Дом без первых двух подъездов


Дом № 23 на улице Козыревской. Крайний подъезд, который должен быть первым, считается третьим. Просто первые два подъезда «забыли построить». Фото: TUT.BY

Адрес дома на фото — Козыревская, 23. Нумерация подъездов такая: № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8. То есть подъезд № 3 находится с краю дома, а подъездов № 1 и № 2 просто не существует. Как нет и квартир с номерами меньше 31-й.

Сколько подъездов в доме, если верить табличкам? Восемь. Сколько, если верить своим глазам и умению считать? Шесть.

«Сначала два подъезда не достроили, а потом про них забыли», — так объясняет загадку таксист, который в этом доме и живет.

Таксистам не местным как раз объяснять сложно, где здесь третий подъезд, а где — первый. Табличка с номером 3, кстати, у двери сейчас не висит — наверное, ее сняли, чтобы совсем уж не сбивать с толку прохожих.

Странная Могилевская: двойная улица и затерянные адреса


Скриншот «Яндекс. Карты»

Могилевскую краеведы давно называют феноменом столичной топонимики. Дело в том, что по карте кажется: улиц с таким названием в Минске две. Одна Могилевская идет вдоль железнодорожных путей, вторая расположена южнее и кое-где почти параллельна первой. Есть даже перекресток двух Могилевских.

Как так вышло? Деревянные дома возле железной дороги на Брест стали сносить в середине 1970-х, тогда же проложили новую трассу Могилевской. Постепенно застроили высотками и одну улицу, и вторую, а название им дали общее.

Сложная история привела к удивительным фактам нумерации домов. Вам кажется, что здания № 3 и № 5 на улице Могилевской должны быть рядом? Как бы не так! Даже если провести линию по прямой, между ними больше километра.

Если вспомнить, что в Минске существует еще и станция метро «Могилевская», то этот топоним можно назвать одним из самых странных.

«Этаж девятый, в лифте нажимайте 5»


Дом на улице Одоевского, 36. Фото: TUT.BY

А сейчас заглянем в дом под адресом Одоевского, 36. Это девятиэтажка, в которой лифт останавливается лишь на четырех этажах. Это значит, что одним жильцам дома от лифта к своим квартирам приходится подниматься, другим — спускаться.

«Живу на пятом этаже, в лифте нажимать на третью кнопку» или «Этаж девятый, в лифте — пять», — так мудрено объясняют жители дома гостям, как дойти. Чтобы было проще, местные в лифте даже подсказки написали рядом с цифрами, указанными изначально. Мол, теперь все ясно: третья кнопка — это пятый этаж, а четвертая — седьмой. Стоп. Наоборот, самое время запутаться.


Панель с номерами этажей в лифте дома на улице Одоевского, 36. Фото: TUT.BY

Лишний выход из перехода?

Улица Ташкентская, которую основательно реконструировали в 2014 году, к чемпионату мира по хоккею. На снимке — два выхода из одного подземного перехода в районе остановки «Зоопарк» (на ту сторону дороги, где «Чижовка-Арена»).


Основной и «лишний» выход из подземного перехода на Ташкентской. Фото: TUT.BY

Выходы из подземного перехода на Ташкентской. Фото: TUT.BY

«Зачем было строить второй выход здесь? Что за напрасная трата денег?» — удивляется местный житель. И правда, выглядит странно.

Объяснение все-таки может быть вполне логичным. Дело в том, что в Чижовке проектируется трамвайная линия. Похоже, она может пройти как раз между двумя павильонами. Так что если смотреть впрок, лишний выход вполне оправданный.

Подъезды вразброс


Дом на улице Льва Сапеги, 7. Фото: TUT.BY

В девятиэтажке на улице Льва Сапеги, 7, — четыре подъезда. Читаем их номера по порядку, начиная с крайнего: № 4, № 3, № 1, № 2. Что помешало подписать подъезды не вразброс?

Что внутри? В четвертом подъезде расположено общежитие управления делами НАН Беларуси, в третьем — общежитие «МАПИД». В первом подъезде и втором — обычное жилье.


Подъезд № 1 — не крайний в доме, прописанном по адресу улица Льва Сапеги, 7. Фото: TUT.BY

Улица Солтыса — путаница с нумерацией

В начале улицы Солтыса все привычно: слева «нечетные» дома, справа «четные». А после перекрестка с улицей Ваупшасова начинается сумятица: по правую сторону можно встретить и «четные» дома, и «нечетные».

Здесь рядом со зданием № 205 — дом № 96, а через дорогу 185-й — почему бы и нет.


Часть улицы Солтыса. Скриншот «Яндекс. Карты»

В одном подъезде — сразу два

Дом № 80 на проспекте Независимости — заметный благодаря большим буквам МАЗ на крыше. Но еще интереснее он изнутри.

Входы в дом — во дворах. Для примера заглянем за дверь подъезда № 1 и увидим, что в нем спрятаны как будто сразу два подъезда!


Дом № 80 на проспекте Независимости. Скриншот «Яндекс. Панорама»

Проем в левой части кадра — вход в подъезд. Одна лестница ведет на одну сторону подъезда и к лифту и квартирам, другая — на другую, где тоже есть лифт и квартиры. Фото: TUT.BY

Одна лестница уходит налево от входной двери, а потом закручивается вверх как будто вокруг лифтовой шахты. По этажам — квартиры. Вторая лестница уходит направо от входной двери и закручивается вокруг другой лифтовой шахты. Тут тоже по этажам — квартиры. Такая вот необычная планировка.

А на какие странные моменты в топонимике, на улицах и в конструкции домов Минска обращали внимание вы? Пишите в комментариях на форуме или по адресу snezhana@tutby.com.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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