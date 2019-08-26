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Странный Минск. Куда подевались первые два подъезда и зачем лишний выход из перехода?
27.08.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многоэтажка без первых подъездов, двойная улица, лишний выход из подземного перехода. TUT.BY собрал семь минских странностей, которые заставляют прохожих останавливаться и удивленно оглядываться: здесь точно что-то не так!
Дом без первых двух подъездов
Адрес дома на фото — Козыревская, 23. Нумерация подъездов такая: № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8. То есть подъезд № 3 находится с краю дома, а подъездов № 1 и № 2 просто не существует. Как нет и квартир с номерами меньше 31-й.
Сколько подъездов в доме, если верить табличкам? Восемь. Сколько, если верить своим глазам и умению считать? Шесть.
«Сначала два подъезда не достроили, а потом про них забыли», — так объясняет загадку таксист, который в этом доме и живет.
Таксистам не местным как раз объяснять сложно, где здесь третий подъезд, а где — первый. Табличка с номером 3, кстати, у двери сейчас не висит — наверное, ее сняли, чтобы совсем уж не сбивать с толку прохожих.
Странная Могилевская: двойная улица и затерянные адреса
Могилевскую краеведы
Как так вышло? Деревянные дома возле железной дороги на Брест стали сносить в середине 1970-х, тогда же проложили новую трассу Могилевской. Постепенно застроили высотками и одну улицу, и вторую, а название им дали общее.
Сложная история привела к удивительным фактам нумерации домов. Вам кажется, что здания № 3 и № 5 на улице Могилевской должны быть рядом? Как бы не так! Даже если провести линию по прямой, между ними больше километра.
Если вспомнить, что в Минске существует еще и станция метро «Могилевская», то этот топоним можно назвать одним из самых странных.
«Этаж девятый, в лифте нажимайте 5»
А сейчас заглянем в дом под адресом Одоевского, 36. Это девятиэтажка, в которой лифт останавливается лишь на четырех этажах. Это значит, что одним жильцам дома от лифта к своим квартирам приходится подниматься, другим — спускаться.
«Живу на пятом этаже, в лифте нажимать на третью кнопку» или «Этаж девятый, в лифте — пять», — так мудрено объясняют жители дома гостям, как дойти. Чтобы было проще, местные в лифте даже подсказки написали рядом с цифрами, указанными изначально. Мол, теперь все ясно: третья кнопка — это пятый этаж, а четвертая — седьмой. Стоп. Наоборот, самое время запутаться.
Лишний выход из перехода?
Улица Ташкентская, которую основательно реконструировали в 2014 году, к чемпионату мира по хоккею. На снимке — два выхода из одного подземного перехода в районе остановки «Зоопарк» (на ту сторону дороги, где «Чижовка-Арена»).
«Зачем было строить второй выход здесь? Что за напрасная трата денег?» — удивляется местный житель. И правда, выглядит странно.
Объяснение все-таки может быть вполне логичным. Дело в том, что в Чижовке
Подъезды вразброс
В девятиэтажке на улице Льва Сапеги, 7, — четыре подъезда. Читаем их номера по порядку, начиная с крайнего: № 4, № 3, № 1, № 2. Что помешало подписать подъезды не вразброс?
Что внутри? В четвертом подъезде расположено общежитие управления делами НАН Беларуси, в третьем — общежитие «МАПИД». В первом подъезде и втором — обычное жилье.
Улица Солтыса — путаница с нумерацией
В начале улицы Солтыса все привычно: слева «нечетные» дома, справа «четные». А после перекрестка с улицей Ваупшасова начинается сумятица: по правую сторону можно встретить и «четные» дома, и «нечетные».
Здесь рядом со зданием № 205 — дом № 96, а через дорогу 185-й — почему бы и нет.
В одном подъезде — сразу два
Дом № 80 на проспекте Независимости — заметный благодаря большим буквам МАЗ на крыше. Но еще интереснее он изнутри.
Входы в дом — во дворах. Для примера заглянем за дверь подъезда № 1 и увидим, что в нем спрятаны как будто сразу два подъезда!
Одна лестница уходит налево от входной двери, а потом закручивается вверх как будто вокруг лифтовой шахты. По этажам — квартиры. Вторая лестница уходит направо от входной двери и закручивается вокруг другой лифтовой шахты. Тут тоже по этажам — квартиры. Такая вот необычная планировка.
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TUT.BY собрал семь минских странностей, которые заставляют прохожих останавливаться и удивленно оглядываться.
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