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Что будет с образованием? Министр Карпенко раскрыл подробности

27.08.2019 10:56 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

После встречи Александра Лукашенко с министром образования Игорем Карпенко последний рассказал, что  в стране будет проведена реформа в системе среднего специального образования. 

Глава Минобразования отметил, что вместо колледжей и лицеев в Беларуси появится один вид образовательных учреждений — профессиональные колледжи.

По его словам, это будет сделано для того, чтобы люди не путали лицей в профтехобразовании и лицей в общем среднем образовании.

«Исторически лицей был все-таки в системе общего среднего образования, а не профессионального», - отметил он, добавив, что «это не будет механическое соединение двух учреждений образования».

Новшество, сообщил министр, будет заложено в новую редакцию Кодекса об образовании.

Кроме того, по словам Карпенко, в Беларуси вместо выпускных экзаменов в школе и централизованного тестирования при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования планируется рассмотреть вопрос о введении единого общенационального экзамена.

Как сообщил министр образования Игорь Карпенко 26 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь1», планируется обсудить изменение существующей системы выпускных и вступительных экзаменов, чтобы избежать двойной нагрузки на учащихся.

«Учитель сегодня разрывается: то ли ему готовить школьников к тесту, то ли к той аттестации, которая есть за курс средней школы. Двойная нагрузка», — отметил чиновник, добавив, что учащихся  и учителей можно было бы разгрузить, совместив экзамены в школе с централизованным тестированием.

«Проблема с качеством образования у нас есть, мы это не скрываем. Почти половина школьников Беларуси  - 43% - на контрольном срезе Министерства образования не подтвердили свои школьные оценки по ряду предметов. А некоторые не только не подтвердили результаты, которые были выставлены им в школах, но даже ухудшили. Это говорит о том, что где-то ему этот балл завысили, учитывая, что аттестат учитывается при поступлении», - заметил министр.

Министр также отметил, что, возможно, будет пересмотрен вопрос внутреннего экзамена при поступлении в ВУЗы.

«У нас кое-где есть внутренние экзамены, творческие, спортивные. А вот, например, иностранный язык. Показывает ли тест реальный уровень владения этим языком? Трудно проверить, как человек владеет устной речью, фонетикой. Наверное, необходим внутренний экзамен, тем более если это специализированный факультет, как в Минском государственном лингвистическом университете», — сказал Карпенко.

Накануне Александр Лукашенко принял с докладом Министра образования Игоря Карпенко. Во время встречи была поднята тема поступления в высшие учебные заведения, и президент предложил не забывать о совершенствовании системы поступления.

 
 
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После встречи Александра Лукашенко с министром образования Игорем Карпенко последний рассказал, что  в стране будет проведена реформа в системе среднего...
 
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