Мужчине, который в Гродно сделал в подъезде инъекции маленьким девочкам, дали пять лет

Источник материала: Tut.by

Гродненца Сергея Балакирева признали виновным в совершении особо злостного хулиганства. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того он должен возместить моральный вред в размере 7,5 тыс. рублей. С таким решением обвиняемый не согласился и подал апелляцию. Однако приговор оставили в силе, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: БелаПАН

Напомним, инцидент произошел прошлым летом в одной из многоэтажек на улице Дзержинского. Мужчина с помощью шприца вводил неизвестное вещество двум девочкам — 2011 и 2012 годов рождения. Во время осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты следы и вещественные доказательства, которые помогли установить личность подозреваемого и задержать его в тот же день. Им оказался работник гродненской строительной фирмы, сообщила старший помощник прокурора города Гродно Алла Ремша.

Результаты судебной химической экспертизы показали, что на стенках шприца, оставленного в подъезде, было обнаружено психотропное вещество «альфа-PVP». Одной девочке он впрыснул его в рот, но та его выплюнула, второй, к счастью, в руку не вколол. После инцидента долгое время девочки находились под наблюдением врачей. Также была проведена медико-вирусологическая экспертиза в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии — жизнь и здоровье девочек вне опасности.

Что рассказывал в суде отец девочек?

Отец пострадавших Ярослав Кричко работает участковым милиционером в другом районе Гродно. Он рассказал , что происходило в тот вечер.

Его дочери катались на самокате на улице вечером.

«Дом в центре города, там живут сотрудники одной организации [проектного института]», — объяснял он, почему отпускали детей играть одних.

Около 21.30 жена в очередной раз вышла позвать детей домой, но не нашла. Тогда на улицу вышел папа девочек. Увидел их рядом с соседним подъездом. Рядом на скамейке, по словам Кричко, сидел Балакирев.

Отец позвал детей домой, но они попросили еще поиграть. Обвиняемый поздоровался с ним за руку. Одна из дочерей начала убегать, словно играла. Обвиняемый догнал малышку и передал отцу.

Уже в квартире девочки рассказали, что мужчина позвал их, чтобы показать вечерний город с высоты. Чтобы не было страшно, предложил сделать инъекции. Старшей сделал укол, младшей впрыснул что-то в рот. Та сразу выплюнула.

На крышу выйти не удалось, так как технический этаж был закрыт. Тогда спустились вниз, где их и нашел папа.

Приехавшие на вызов милиционеры стали говорить, что девочки фантазируют. Отец вместе со старшей дочерью сам сходил на место возле дома, где дети сидели вместе с «дядей», и нашел там шприцы и окурок.

Отец рассказывал, что потом соседские дети рассказали ему, что видели этого же мужчину и раньше неоднократно на детских площадках. Он угощал детей жвачкой, сладостями, рассказывал, что имеет маленького сына, но тот находится далеко. Представлялся дядей Сергеем.

Ярослав Кричко говорил, что сейчас физическое состояние детей нормальное. Но после происшествия девочки отказываются спать без света. Стали бояться взрослых, особенно мужчин. Не хотят выходить одни даже днем. Задавали вопросы: «Мама, я умру? Что такое смерть? Как мне жить, если я заболею?»

К тому же у детей было испорчено лето, они не поехали на отдых.

В связи с этим отец заявлял гражданский иск на компенсацию морального вреда на сумму 10 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью не признавал в суде свою вину и требование компенсации.