«Просят договор найма квартиры». Разбираемся, какие нужны документы, чтобы прикрепиться к поликлинике

Источник материала: Tut.by

Порой, чтобы прикрепиться к поликлинике не по месту регистрации, требуют не только паспорт. Иногда просят показать копию договора аренды квартиры или паспорта мужа, жены, родственников, в квартире которых живет пациент. TUT.BY попросил адвоката объяснить, какие на самом деле нужны документы, чтобы прикрепиться к поликлинике.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В редакцию TUT.BY обратился читатель Сергей. В августе 2019 года он прикреплялся к 40-й городской поликлинике Минска. У него не столичная регистрация, но он живет в столице в квартире тещи.

— В 2017 году я уже прикреплялся к этой поликлинике, но не помню, как это было. В этот раз мне снова нужно было обратиться за медицинской помощью, и я вспомнил, что не продлевал срок закрепления. Зашел на сайт поликлиники, нашел раздел, где объясняли, что для этого нужно, и скачал бланк заявления. В этот раз я более внимательно отнесся к вопросу прикрепления. Смотрю, в бланке заявления просят предоставить документ, подтверждающий проживание по данному адресу: договор найма или паспорт собственника. Я нашел инструкцию о том, как оказывается медицинская помощь белорусам вне их места жительства. В примере заявления такого момента о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих проживание по адресу, не было, — рассказывает Сергей.

Молодой человек отмечает, что когда он пришел в поликлинику, то принес заявление на прикрепление и не заполнил графу, где надо было подтвердить адрес проживания.

— У меня спросили, почему я не заполнил эту графу, и сказали, что вот некоторые приходят, пишут несуществующие адреса и пытаются к поликлинике приписаться. Я сказал, что живу у тещи, тогда у меня попросили написать ее имя и фамилию. Я так и сделал.

К поликлинике Сергея прикрепили, однако он задается вопросом, на каком основании ему надо было предоставить документы, подтверждающие адрес проживания.

Еще 13 августа на сайте 40-й поликлиники Минска в примере бланка заявления о прикреплении к поликлинике фигурировала просьба указать документ, подтверждающий проживание по данному адресу: договор найма, паспорт собственника. 26 августа на сайте уже была новая версия заявления и там этого момента не было.

15 августа TUT.BY направил просьбу в Минздрав, чтобы специалисты прокомментировали ситуацию и объяснили, какие все-таки документы нужны для того, чтобы прикрепиться к поликлинике не по месту жительства. Ответ пока не пришел.

Елена Кагарлицкая, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, объясняет, что в поликлиниках не имеют права просить у граждан Беларуси никакие другие документы кроме паспорта и заявления о прикреплении. И если человек не предоставляет ничего кроме них, то ему не могут отказать в обслуживании по этой причине. Просьба предоставить другие документы может носить лишь рекомендательный характер.

— Не секрет, что очень часто люди живут не по тому адресу, который указан в паспорте.

Поэтому согласно ст. 14 закона «О здравоохранении» граждане Беларуси имеют право на получение медицинской помощи в госучреждениях здравоохранения вне их места жительства или места пребывания. Как будет оказываться эта медпомощь, определяется Министерством здравоохранения.

Порядок оказания медпомощи не по месту жительства регламентируется инструкцией, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения от 22.12.2008 N 229. Пунктом 4 Инструкции предусмотрено, что для получения медицинской помощи в амбулаторных условиях в госучреждении здравоохранения вне его места жительства или места пребывания белорус должен обратиться в это госучреждение с письменным заявлением. Единственный документ, который человек обязан предоставить — паспорт гражданина Беларуси.

— Порой в поликлиниках просят предоставить какой-либо другой документ, подтверждающий связь заявителя с указанным им адресом проживания. Это может произойти из-за того, что люди фактически не проживают и не имеют никакого отношения к заявленному адресу. Кроме того, указание принадлежности к адресу, относящемуся к территории обслуживания поликлиники, влияет на срок, на который человека прикрепят к поликлинике. Если указать, что вы здесь будете жить только летом, то, очевидно, что в поликлинике примут решение о закреплении вас лишь на летний период. Если вы живете по месту жительству мужа и планируете там жить долго, то срок прикрепления может быть более продолжительным. Нормативный документ не определяет максимальный срок прикрепления граждан к поликлинике, но на практике это 1 год. По истечении года можно подать заявление о продлении срока обслуживания в этой поликлинике.

Елена Кагарлицкая отмечает: если поликлиника обслуживает густонаселенный район, то, что человек не предоставит дополнительные документы, подтверждающие проживание, может повлиять на срок прикрепления к поликлинике.

— С практической точки зрения, чтобы прикрепиться к поликлинике на более долгий срок, лучше принести те дополнительные документы, которые просят, например, копию паспорта супруга с отметкой о его регистрации по запрашиваемому адресу, квитанцию о коммунальных платежах, письменный документ в свободной форме от собственника квартиры, — говорит адвокат.