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«Просят договор найма квартиры». Разбираемся, какие нужны документы, чтобы прикрепиться к поликлинике
27.08.2019 11:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Порой, чтобы прикрепиться к поликлинике не по месту регистрации, требуют не только паспорт. Иногда просят показать копию договора аренды квартиры или паспорта мужа, жены, родственников, в квартире которых живет пациент. TUT.BY попросил адвоката объяснить, какие на самом деле нужны документы, чтобы прикрепиться к поликлинике.
В редакцию TUT.BY обратился читатель Сергей. В августе 2019 года он прикреплялся к 40-й городской поликлинике Минска. У него не столичная регистрация, но он живет в столице в квартире тещи.
— В 2017 году я уже прикреплялся к этой поликлинике, но не помню, как это было. В этот раз мне снова нужно было обратиться за медицинской помощью, и я вспомнил, что не продлевал срок закрепления. Зашел на сайт поликлиники, нашел раздел, где объясняли, что для этого нужно, и скачал бланк заявления. В этот раз я более внимательно отнесся к вопросу прикрепления. Смотрю, в бланке заявления просят предоставить документ, подтверждающий проживание по данному адресу: договор найма или паспорт собственника. Я нашел инструкцию о том, как оказывается медицинская помощь белорусам вне их места жительства. В примере заявления такого момента о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих проживание по адресу, не было, — рассказывает Сергей.
Молодой человек отмечает, что когда он пришел в поликлинику, то принес заявление на прикрепление и не заполнил графу, где надо было подтвердить адрес проживания.
— У меня спросили, почему я не заполнил эту графу, и сказали, что вот некоторые приходят, пишут несуществующие адреса и пытаются к поликлинике приписаться. Я сказал, что живу у тещи, тогда у меня попросили написать ее имя и фамилию. Я так и сделал.
К поликлинике Сергея прикрепили, однако он задается вопросом, на каком основании ему надо было предоставить документы, подтверждающие адрес проживания.
Еще 13 августа на сайте 40-й поликлиники Минска в примере бланка заявления о прикреплении к поликлинике фигурировала просьба указать документ, подтверждающий проживание по данному адресу: договор найма, паспорт собственника. 26 августа на сайте уже была новая версия заявления и там этого момента не было.
15 августа TUT.BY направил просьбу в Минздрав, чтобы специалисты прокомментировали ситуацию и объяснили, какие все-таки документы нужны для того, чтобы прикрепиться к поликлинике не по месту жительства. Ответ пока не пришел.
Елена Кагарлицкая, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, объясняет, что в поликлиниках не имеют права просить у граждан Беларуси никакие другие документы кроме паспорта и заявления о прикреплении. И если человек не предоставляет ничего кроме них, то ему не могут отказать в обслуживании по этой причине. Просьба предоставить другие документы может носить лишь рекомендательный характер.
— Не секрет, что очень часто люди живут не по тому адресу, который указан в паспорте.
Порядок оказания медпомощи не по месту жительства регламентируется инструкцией, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения от 22.12.2008 N 229. Пунктом 4 Инструкции предусмотрено, что для получения медицинской помощи в амбулаторных условиях в госучреждении здравоохранения вне его места жительства или места пребывания белорус должен обратиться в это госучреждение с письменным заявлением. Единственный документ, который человек обязан предоставить — паспорт гражданина Беларуси.
— Порой в поликлиниках просят предоставить какой-либо другой документ, подтверждающий связь заявителя с указанным им адресом проживания. Это может произойти из-за того, что люди фактически не проживают и не имеют никакого отношения к заявленному адресу. Кроме того, указание принадлежности к адресу, относящемуся к территории обслуживания поликлиники, влияет на срок, на который человека прикрепят к поликлинике. Если указать, что вы здесь будете жить только летом, то, очевидно, что в поликлинике примут решение о закреплении вас лишь на летний период. Если вы живете по месту жительству мужа и планируете там жить долго, то срок прикрепления может быть более продолжительным. Нормативный документ не определяет максимальный срок прикрепления граждан к поликлинике, но на практике это 1 год. По истечении года можно подать заявление о продлении срока обслуживания в этой поликлинике.
Елена Кагарлицкая отмечает: если поликлиника обслуживает густонаселенный район, то, что человек не предоставит дополнительные документы, подтверждающие проживание, может повлиять на срок прикрепления к поликлинике.
— С практической точки зрения, чтобы прикрепиться к поликлинике на более долгий срок, лучше принести те дополнительные документы, которые просят, например, копию паспорта супруга с отметкой о его регистрации по запрашиваемому адресу, квитанцию о коммунальных платежах, письменный документ в свободной форме от собственника квартиры, — говорит адвокат.
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«Просят договор найма квартиры». Разбираемся, какие нужны документы, чтобы прикрепиться к поликлинике
Порой, чтобы прикрепиться к минской поликлинике не по месту проживания, нужно предоставить не только паспорт. Почему?
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