«Нажил одно горе». Сельчанин купил у колхоза комбайн, но остался и без техники, и без денег

Источник материала: Tut.by

Житель деревни Черневичи Глубокского района Сергей Черенко купил у колхоза в соседнем регионе — Ушачском, списанный комбайн. Думал оформить ИП и пахать на нем землю соседям, так и зарабатывать на хлеб — у мужчины третья группа инвалидности. Однако не вышло: по дороге на ремонт комбайн остановила милиция, потом технику вернули в хозяйство, где его разобрали. С той поры прошло 2 года, состоялось несколько судов в пользу сельчанина, но он так и не может вернуть свои 8 тысяч рублей, потраченных на покупку «Лиды 1300». Как так случилось, что у человека нет ни комбайна, ни денег, разбирался TUT.BY.



Иллюстративное фото

Сергею Черенко из деревни Черневичи Глубокского района — 47 лет, у него 3-я группа инвалидности.

— Перенес два инсульта. Руки действуют, но практически не двигается левая нога ниже колена, — рассказывает о себе мужчина. — Поэтому официально я не работаю, получаю пособие по инвалидности — а это 220 рублей. Но на эти деньги прожить нереально.

В 2017 году Сергей придумал, как ему зарабатывать.

— Было у меня чутка денег в загашнике — и я решил купить комбайн. Живу в сельской местности и знаю, что колхоз слабо выделяет людям технику на вспашку огородов. Прикинул так: оформлю ИП и буду оказывать населению такие услуги. Руки-то у меня нормальные, рабочие, а если не буду где-то справляться, то у меня есть сын, зять, племянник. Молодые — если что, помогут! Надеялся на комбайн: будзе хоць якая, но прибыль.

Комбайн житель Глубокского района купил в июле 2017 года у соседей — в хозяйстве «Агро-Селище» на Ушаччине. Он там раньше работал на строительстве фермы.

— Узнал, что в «Агро-Селище» продают списанный комбайн «Лида 1300». Он был не ходовой, но подлежащий ремонту. Перевел в кассу колхоза 8 тысяч рублей. С документами на покупку съездил в Глубокский гостехнадзор, спросил: поставлю ли я эту технику на учет? Мне сказали: да, все нормально.

Через некоторое время после покупки, уже в декабре, Сергей Черенко повез комбайн на ремонт — мастера нашел в Брестской области:

— Думал, пусть его полностью переберут. Еще только декабрь — времени до посевной много. А потом поставлю комбайн на учет и буду на нем зарабатывать.

Комбайн частично разобрали, погрузили на трал и отправились в путь. Однако доехать удалось только до Лепеля.



Фото предоставлено Сергеем Черенко

— А там меня остановила местная милиция. Говорят мне: в документах у тебя написано «узлы и агрегаты списанного комбайна». Ты же перевозишь практически целый комбайн. Я им объясняю, что снял детали частично — жатку там, колеса, но не стал разбирать машину полностью. Зачем еще снимать мосты, бункер, кабину и так далее? Какой в этом смысл, если комбайн едет на ремонт? Да и если разбирать его полностью, то тогда для его перевозки надо нанять еще несколько машин. А я и так заплатил водителю трала тысячу долларов. Но меня милиция слушать не стала. Комбайн забрали, вернули обратно в колхоз, — рассказывает Сергей Черенко.

Проверка, правильно ли перевозилась техника, по словам Сергея, шла почти год — до ноября 2018-го.

— В конце концов мне сообщили, что состава преступления не нашли, дело закрыли. Я и попросил руководство колхоза: отдавайте мне или комбайн, или деньги. И тут выясняется, что комбайна уже нет: его раздербанили, кому гайка, кому провод… Короче, это уже металлолом. Деньги мои в кассе, конечно, тоже не лежат: их уже давно пустили на нужды колхоза.

В мае 2018 года Сергей Черенко расторг договор купли-продажи с ОАО «Агро-Селище». В течение месяца хозяйство обязалось вернуть ему 8 тысяч рублей. Но не сделало этого. Тогда сельчанин подал на него иск в суд Ушачского района. Суд решил, что хозяйство должно вернуть сельчанину деньги за покупку комбайна. С пеней за каждый день просрочки «набежало» уже почти 12 тысяч рублей.



Фото предоставлено Сергеем Черенко

— Но в этом колхозе за 2 года поменялось уже четыре или пять председателей. Новые руководители ссылаются на то, что не знают того, что в хозяйстве происходило при предыдущих. Говорят, что денег у них нет, предлагают рассчитаться зерном. Но и с этим тянут.

Сергей уже не рад, что когда-то связался со списанным комбайном:

— В целом это мне обошлось в 5 400 долларов. Четыре тысячи ушло на комбайн, еще 1400 — на трал, погрузку и разгрузку. Плюс в копеечку обходится каждая поездка в Ушачи — на суды и в само в «Агро-Селище». Всякий раз надо заправить знакомому бак бензина, а это 20 рублей… Думал, комбайн поможет мне зарабатывать, но нажил себе одно только горе.

Временно исполняющий обязанности директора ОАО «Агро-Селище» Олег Побойнев прокомментировал TUT.BY:

— Денег в хозяйстве нет, сидим в долгах, не можем выплатить зарплату. Поэтому расчет с Сергеем Черенко будет производиться продукцией — ячменем, в количестве 40 тонн. Как только пойдет уборка — мы сразу рассчитаемся.

40 тонн ячменя, по словам представителя хозяйства, по стоимости эквивалентно списанному комбайну «Лида 1300».