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Заканчивается прием документов в гимназии. Минские власти объяснили, кто попадет на свободные места

27.08.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 августа заканчивается прием документов в гимназии. Часто отдать детей в эти учебные заведения хотят не только родители, чьи дома относятся у нему по регистрации. В комитете по образованию объяснили, кого будут принимать на свободные места.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

До 30 августа учреждения образования должны рассмотреть все заявления от родителей, дети которых претендовали на свободные места в гимназиях. В комитете по образованию Мингорисполкома поясняют, что как таковых критериев отбора нет.

 — Начиная, с 12 июня во всех учреждениях образования родители детей, которые претендовали на возможные свободные места, обращались на прием к руководителю учреждения образования, — рассказала Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома. — И здесь порядок прост: кто первый по записи, тот и имеет, преимущественное право,

Кроме того, будет учитываться и тот факт, учатся ли в этой гимназии старшие братья или сестры будущего ученика. Если да, то шансы ребенка попасть в это учебное заведение увеличиваются.

— Других критериев не было и не будет, — подчеркнула Мария Киндиренко.

Определяя, сколько детей сможет набрать учебное заведение, необходимо соблюдать санитарные нормы и правила. Специалисты ориентируются на возможности школы по приему и открытию первых классов и наполняемости классов.

— Одно дело попасть в учреждение образования, куда мы хотим, второе, чтобы там были созданы нормальные условия для пребывания детей, — отметила Мария Киндиренко. — Согласитесь, 36 человек в классе — это совсем другие подходы и к организации образовательного процесса, и образовательного пространства.

Напомним, в прошлом году в стране отменили вступительные экзамены в пятые классы гимназий, теперь туда принимают детей по прописке. Те, кто не зарегистрирван возле гимназии, может претендовать лишь на свободные места. 

 
 
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28 августа заканчивается прием документов в гимназий. Часто отдать детей в эти учебные заведения хотят не только родители, чьи дома относятся у нему по регистрации....
 
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