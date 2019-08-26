В Столинском городском доме культуры началось августовское совещание руководителей, педагогов учреждений образования.
Татьяна СЕГЕН
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В Столинском городском доме культуры началось августовское совещание руководителей, педагогов учреждений образования
27.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
В Столинском городском доме культуры началось августовское совещание руководителей, педагогов учреждений образования.
Татьяна СЕГЕН
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В Столинском городском доме культуры началось августовское совещание руководителей, педагогов учреждений образования
В Столинском городском доме культуры началось августовское совещание руководителей, педагогов учреждений образования. Татьяна СЕГЕН
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