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10 фотозон и «торт» у Ратуши. Как украсят Минск к Дню города

27.08.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные 14−15 сентября в Минске отметят День города. К этому времени на улицах обустроят фотозоны, а возле Ратуши поставят торт. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

На здании педуниверситета на площади Независимости традиционно разместят панно, на этот раз — с башнями замчища и Привокзальной площади. Этот мотив будет повторяться и на других объектах, которые украсят к празднику, рассказывает директор «Минскрекламы» Сергей Хильман.

В городу обустроят 10 фотозон, посвященных историческим костюмам минчан. Их специалисты «Минскрекламы» создавали вместе с сотрудниками Музея истории Минска.

Возле Ратуши появится объемная декоративная конструкция в виде торта. На нем зажгут светодиоидную свечу.

Кроме того, на зеленой зоне в границах проспектов Победителей и Машерова создают стилизованный рыцарский городок для фестиваля «Мінск старажытны».




 
Теги: Минск
 
 
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В выходные 14−15 сентября в Минске отметят День города.
 
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