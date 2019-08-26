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10 фотозон и «торт» у Ратуши. Как украсят Минск к Дню города
27.08.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные 14−15 сентября в Минске отметят День города. К этому времени на улицах обустроят фотозоны, а возле Ратуши поставят торт. Об этом
На здании педуниверситета на площади Независимости традиционно разместят панно, на этот раз — с башнями замчища и Привокзальной площади. Этот мотив будет повторяться и на других объектах, которые украсят к празднику, рассказывает директор «Минскрекламы» Сергей Хильман.
В городу обустроят 10 фотозон, посвященных историческим костюмам минчан. Их специалисты «Минскрекламы» создавали вместе с сотрудниками Музея истории Минска.
Возле Ратуши появится объемная декоративная конструкция в виде торта. На нем зажгут светодиоидную свечу.
Кроме того, на зеленой зоне в границах проспектов Победителей и Машерова создают стилизованный рыцарский городок для фестиваля «Мінск старажытны».
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В выходные 14−15 сентября в Минске отметят День города.
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